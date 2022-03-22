Garanti BBVA Bankası, 30.000 TL Ödeme Kampanyasını Başlattı, Duyuruyu Banka Müdürü Yaptı!

Garanti BBVA Bankası aracılığı ile ayrıcalıklı bir kredi kampanyasına katılım sağlayarak 30.000 TL ödeme alma son derece mümkündür. Bu konu ile ilgili fırsat dolu kampanya, banka müdürü tarafından açıklandı. Bu kampanyaya başvuru yapabilecek olan kişiler ile kampanyanın detayları, faiz oranları ve vade seçenekleri haberin devamında detaylı bir şekilde almaktadır.

Ekonomik olarak oldukça zorlayıcı günlerden geçtiğimiz son süreçlerde ihtiyaç kredisi kampanyaları, bankalar tarafından birbiriyle yarışır şekilde sunmaya devam etmektedir. Son kampanyalardan birisi olan Garanti Bankası’nın sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında banka müşterileri bekleme olmadan hızlı bir şekilde başvurularını sonuç alabiliyorlar. Banka, aynı zamanda kendi müşterilerine 36 aya varan vade seçenekleri ile beraber tanıdı ayrıcalıklı imkanlar ile piyasadaki en uygun kredi kampanyasını başlatmış bulunmaktadır. Aynı zamanda ilk taksit ertelemesini 45 günlük ya da 90 günlük bir erteleme imkanı da sunulmaktadır.

Garanti Bankası tarafından sunulan 30.000 TL’lik kredi kampanyasında, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar banka şubelerine kimlikleri ile beraber başvurabilirler ve bu sayede bireysel müşteri temsilcisi ile yapabilecekleri görüşmeler neticesinde kendilerine uygun olan vade seçenekleri ile beraber kredilerini vakit kaybetmeden kullanabilirler.

Banka, kredi kampanyasına katılımı hem banka şubesinden hem de internet şubesi üzerinden kabul etmektedir. Banka şubesine gitmek istemeyen kişiler bankanın mobil uygulamasına internet şubesini kolaylıkla kullanabilirler, aynı zamanda kredi faiz oranlarını da karşılaştırma yaparak kendine en uygun seçenek üzerinden kredi detaylarını öğrenerek başvuru işlemlerini bu şekilde de tamamlayabilirler.