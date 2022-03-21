İş Bankası Duyurdu! Kampanyaya 2 Banka Daha Katıldı! İşte 25.000 TL Ödeme Detayları geldi. Nakit isteyenlere belli oldu. İŞ bankası kampanyası detayları. İş Bankası, şok bir açıklama ile gündemde konu oldu. Bu duyuruya 2 banka daha katıldı! Acil durumda kullanılmak üzere 25.000 TL içeren kampanya İş Bankası, Garanti Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla vatandaşlara verilecek. İş bankasının başlattığı önemli kredi kampanyası vatandaşın acil nakit ihtiyaçlarını karşılık olarak 25.000 TL’ye kadar olan tutarlarda verilecektir. Bu kredi ile beraber vatandaşların acil nakit ihtiyaçları giderilebilecektir. Kredi kampanyası ile verilen limitlerin geri ödemesi ise 36 aya varan vade seçenekleri ile ve üç ay taksit erteleme özelliği ile faydalanabilecektir.

İş Bankası ile beraber Garanti Bankası ve Ziraat Bankası aracılığı ile başvuru yapacak kişiler bankaların kredi kampanya şartına uygun olmaları halinde bekleme olmadan hızlı bir şekilde kampanyaya katılarak düşük faiz oranları sayesinde başvurularına onay alabilecek ve nakit ihtiyaçlarını giderebilecek.

İş Bankası 25.000 TL Başvurusu

İş Bankası tarafından başlatılan bu kredi kampanyasında bankanın mobil uygulaması iş cep uygulaması üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapılabilir ve anında onay alınabilir. Kredi kullanmak isteyen kişilerin emekli ya da sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. Banka hesabı bulunan vatandaşlara oldukça kısa bir sürede verilen başvuru sonucu sayesinde onaylanan miktar bekleme olmadan kişilerin banka hesabına yatırılmaktadır. Banka üzerinde kişisel hesabı bulunmayan kişilerin ise bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası 25.000 TL Başvuru

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası aracılığı ile kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler 36 aya varan vade seçenekleri ile bu kredileri kullanabilmektedir. Krediyi katılım sağlayabilmek için ise bankaların şubeleri üzerinden ya da internet siteleri üzerinden gerekli başvuru adımları gerçekleştirilebilmektedir.