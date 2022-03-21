Akbank 900 TL kampanyasını başlattı! Kimlere ödenecek belli oldu! Banka kartı olanlara müjdeli haber geldi. Son dakika kampanyası detayları...

Akbank müşterisi olanlara ve banka kartı kullananlara yönelik özel bir kampanya açıklaması yapıldı. Akbank, kampanya kapsamında kartlara 900 TL bakiye yükleneceğini duyurdu. Akbank Kartı ile 30 Nisan 2022 tarihine kadar yapılacak internet alışverişlerinde %2, aylık 75 TL’ye, 900 TL’ye ulaşan chip-para verileceği duyuruldu. Kampanya ise 30 Nisan tarihinde sonlanacak.

Akbank, ilk defa banka müşterisi olacaklar için de özel bir açıklamada bulundu. Buna göre 1-27 Mayıs 2021 aralığında Akbank Mobil üzerinden banka müşterisi olanlara özel olarak, dijital özellikli Akbank Kart ile 30 Nisan 2022’ye kadar yapılacak olan her internet alışverişinde %2, aylık 75 TL’ye, toplamda 900 TL’lik chip-para hediyesi verilecektir.

Kampanya Kullanım Koşulları

Banka tarafından başlatılan kampanya 1 Mayıs 2021 tarihi ile 30 Nisan 2022 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

Kampanyadan koşulları arasında ise 1 Mayıs 2021 ile 27 Mayıs 2021 tarihleri arasında Akbank mobil üzerinden banka müşterisi olan ve dijital kullanım özellikle kart başvurusunda bulunan kişi olma söz konusudur.

Kampanya kapsamında da bu koşulu sağlayan müşterilerin dijital özellikli bireysel Akbank Kart sahibi olmaları gereklidir. Bu kart ile yapılacak olan internet alışverişlerinde %2, aylık 75 TL toplamda 900 TL chip-para hediye edilecektir.

Bu kampanya kapsamında Axess, Wings, Free, Neo, ile beraber ticari kartlar, sanal kartlar ve de ek kartlarla yapılan harcamalar banka kampanyasına dahil edilmemektedir.