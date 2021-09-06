Uzun bir süredir televizyon ekranlarında yer alan Bir Zamanlar Çukurova isimli televizyon dizisi projesinde Züleyha karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, aradığı aşkı buldu ve mutluluğunu gizleyemedi. Rol aldığı dizide aradığı aşkı bulamayan başarılı isim gerçek hayatta ise set çıkışında sevgilisinin yanına gitti.

İşte sergilediği performans ile dikkatleri üzerinde toplayarak magazin gündeminin üst sıralarında yer alan başarılı oyuncu Hilal Altınbilek'in aşk hayatı hakkında detaylı bilgiler...

Bir dönem Adriana Lima ile beraberlik yaşayarak adından söz ettiren ve magazin gündeminin üst sıralarında yer alan yazar Metin Hara ile aşk yaşayan yetenekli oyuncu Hilal Altınbilek objektiflere yansıdı.

İstanbul'da sevgilisi Metin Hara ile görüntülenen ünlü oyuncu çekimlerden fırsat bulduğu sırada aşkı ile buluştu. Ünlü isimi, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 4. sezon çekimleri için Adana'ya gitmiş ve yeni bölümleri çekmek istemişti. Çekimlerden fırsat bulduğu sırada ise Metin Hara ile buluşan güzel oyuncu, ilk kez aşkı ile el ele görüntülendi ve dikkatleri üzerinde topladı.

Basın mensupları ünlü oyuncu Hilal Altınbilek ile Metin Hara'nın el ele olduğu anları görüntüleri ve ünlü isimler ilişkileri ile magazin gündeminde yer aldı. Ünlü çift, beraberlikleri ile ilgili sorulan soruları ise yanıtsız bırakırken yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu.

Yeni sezonda Hanımağa olarak seyirci karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, Züleyha karakterine hayat vererek dikkatleri üzerinde toplayacak. Projenin yeni sezonuna İbrahim Çelikkol'un dahil olduğu öğrenilmiş ve dizinin 103. yeni bölümünü 9 Eylül Perşembe gününde ekranlara taşıyacağı bilgisine ulaşılmıştı. Dizi ekibi yeni sezon çekimlerine Adana'da başlarken oyuncuların yoğun bir tempoda çalışmaya devam ettiği de biliniyor. Bunun yanı sıra bize ekibine yeni katılan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ile başarılı oyuncu Hilal Altınbilek'in dizide aşk yaşayıp yaşamayacağı da merak konusu oldu.