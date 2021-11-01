İş Bankası Banka Müşterisi Olmak İsteyene Kredi Veriyor

İş Bankası son zamanlarda yapmış olduğu kredi kampanyaları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilere hızlı bir şekilde sonuç vererek Kredi kullandırmaktadır. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler İş Bankası üzerinden ilk defa müşteri olmak istiyorlarsa hesap açmaları durumunda 10.000 TL'ye kadar kredi alacaklardır.

İş Bankası kasım ayı boyunca yapacağı bu kredi kampanyası ile birlikte Kredi alacak olan müşterilere hızlı bir şekilde hız onay vereceğini ve internet üzerinden başvuru yapabileceklerinden bahsetti. İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız e bu bankada bir hesabınız yoksa hesap açtıktan sonra alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte istediğiniz zaman bankadan düşük faiz oranları ile kredi kullanabileceksiniz.

İş Bankası kredi başvurusu

İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler Bu bankadan hesap açarsa hemen bir internet bankacılığı şifresi alabiliyor. Almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte İşCep uygulamasına girerek buradan hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilirsiniz. İşCep uygulamasından ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak onay almak istiyorsanız banka kredi notu en az 1400 ve üzerinde olması gerekiyor.

Daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olan kişiler İş Bankası üzerinden kredi başvurusu yaparak 10.000 TL'ye kadar hemen onay olabilir.

Kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde banka 36 ay vadeye kadar işlem yaparken ilk kredi taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme imkanı sizlere sunmaktadır.

İş Bankası internet sitesi üzerinden kredi başvurusu

İş Bankası üzerinden ayrıca internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu için İş Bankası internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir.

İş Bankası internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu onay alırsa en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte kredinizi kullanabilirsiniz.

Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak yüksek limitli krediler kullanabilir. Emekli maaşı İş Bankası üzerinde alan kişiler İhtiyaç Kredisi olarak 100 bin TL'ye kadar 24 ay vadeli hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi kullanabilirler.