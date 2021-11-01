Denizbank düşük faizli emekli kredisinin limitini 75 bin TL yaptı

Denizbank düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyası başlattığını duyurmuştu. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda belirtilen limit 75 bin TL'ye kadar güncellendi. Emekli olan kişiler Denizbank üzerinden emekli kredisi kullanmak istiyorsa 75 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilecek.

Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler emekli olmaları durumunda emekli maaşlarının bu bankadan almaları şarkı ile birlikte kredi kullanabileceklerdir. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, emekli olmanız ve emekli maaşınızın bu bankadan almanız şartı vardır. DenizBank emekli olan kişilere kendi belirlediği politikalara göre kredi onayı verecektir. Resmi internet sitesinden de yayınlanan kredi şartları şu şekilde...

Denizbank 75000 TL emekli kredisi şartları

Denizbank üzerinden 75 bin TL'ye kadar emekli kredisi almak istiyorsanız bankadan belirlediği şartları uygun müşteri olmanız gerekiyor. DenizBank emekli kredisi yaş sınırı 75 olarak biliniyor. 75 yaşına kadar kredi kullanacak olan kişiler 50.000 TL üzerinde kredilerde 24 ay vadeli olarak kredi kullanabilir. 50.000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde ise, 36 ay vade ile işlem yapabileceksiniz.

Denizbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler emekli maaşlarını bu bankadan almıyorsa emekli maaşını taşıma karşılığında kredi başvurusu yapabilir onaylandıktan sonra kendi bankası'nda kredisi varsa Kredi kapatılır ve daha sonra bankaya maaş taşınır. DenizBank emekli kredisi alan kişiler diğer bankadaki olan tüm ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını da kapatacaktır.

Emekli olan kişiler kredi kullanmak istiyorlarsa emekli maaşları üzerinden işlem yapacakları için herhangi bir icralık veya avukatlık durum olmaması gerekiyor.

DenizBank emekli kredisi başvurusu

Belirtilen tüm şartları uygun olduğunuzu düşünüyorsanız Denizbank şubelerine giderek sadece kimliğinizi verip gelir belgesiz olarak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. DenizBank emekli kredisi başvurusunda bulunduktan sonra banka sizlere değerlendirme genel müdürlüğü tarafından yapacağı için müşterilere kredileri genel müdürlük verecektir.

Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler başvuru yaptıktan sonra onay almaları durumunda tüm banka borçları hesaplanacak ve üzerine kalan parayı da İhtiyaç Kredisi olarak tekrardan kullanabileceksiniz. Kredi notunuz düşükse veya banka üzerinde çok başvurunuz varsa sadece banka şubelerinden kredi başvurusu yapmanız gerekiyor.