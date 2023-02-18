İş Bankası banka hesabı olan vatandaşlar için duyuru paylaşıldı, 100.000 TL nakit ödenecek

İş Bankası üzerinden başlatılan kampanyada Banka hesabı olan vatandaşlar için yüksek limitli kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. Banka müşterisi olan vatandaşlar için gerçekleştirilecek bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan tüm vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda işlemleri hızlı bir şekilde yapılarak İş Bankası hesaplarına yatırılacak olan limitler belli oldu. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak 24 ay vadeli Kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara İş Bankası hızlı bir şekilde ödeme vererek uygun faizlerle kredi işlemleri yapmaktadır.

İş Bankası banka hesabınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılarak hızlı bir şekilde ödeme alabilecek ve onaylanan kredinizi hesabınıza İşCep uygulaması üzerinden yatırarak kullanacaksınız. İş Bankası müşterisi olan tüm vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka müşterileri olmaları durumunda Kredi ödemelerini hesaplarına yatırabilirler ve banka müşterisi olması ile birlikte istedikleri zaman bu kredileri kullanabilmektedirler.

Sadece İş Bankası hesabı olan vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan kişiler uygun faizlerle ödemelerini alırken Kredi işlemlerini yapacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması banka kredi puanı uygun olması isteniyor. 1350 ve üzerinde kredi puanı olan tüm vatandaşlar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak İş bankası'nın başlatmış olduğu bu Kredi kampanyasına katılabilir ve 100.000 TL 24 ay vadeli Kredi işlemlerini hemen yapabilmektedir.

Emekli olan vatandaşlarda nakit kredi kullanmak istiyorlarsa emekli maaş hesapları üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde Kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde işlem yaparak bu bankalardan kredi kullanabiliyor. Emekli maaşınızı İş bankası'na taşımak için size en yakın İş Bankası şubesine giderek kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden maaş taşıma işlemlerinizi yapmak istediğinizi söyleyerek Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.