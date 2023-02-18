İŞKUR PTT üzerinden veriyor! Çalışmayan kadınlara öğrencilere toplam 11.105 TL cep harçlığı Pazartesi hesapta!

Çalışmayan kadınlara öğrencilere toplam 11.105 TL cep harçlığı Pazartesi hesapta! İŞKUR PTT üzerinden veriyor! İŞKUR’un hazırladığı bazı eğitimlere insanları yönlendirmek, ev hanımlarına ve gençlere bu eğitimlerin verilmesi ile meslek sahibi yapılması gibi hedefler bulunuyor. İŞKUR tarafından çalışan ve çalışmayan kadınlara, öğrencilere ve gençlere yardım ve destek ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Bu yardımlardan biri de İşbaşı Eğitim Programları olarak karşımıza çıkıyor. Bu eğitimlere katılanlara ödemeler yapılıyor. Yapılan ödemeler ev hanımlarına farklı miktarda öğrencilere ise farklı miktarlarda sunuluyor.

İŞKUR Tarafından Yapılan programa kimler katılabiliyor?

Kadınlara ve öğrencilere yapılan İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları belli şartları taşıyan kişilere yapılıyor. Bu programlara başvuracak kişilerle ilgili şartlar şu şekilde sunuluyor:

· İşsiz olmak ve İŞKUR'a kayıtlı olmak

· 15 yaşını doldurmuş olmak

· Emekli, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmama

· Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak

· Daha önce İŞKUR tarafından düzenlenen benzeri kurslara katılmamak

· Programa katılmasını engelleyecek bir yaptırım cezası almamış olmak

Bu şartları yerine getiren kişiler İŞKUR tarafından sunulan kurslara başvuru yapabilmektedir. Bu başvurunun sonunda bu kişiler iş sahibi olma imkanına ulaşacaktır.

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