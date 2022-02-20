İş Bankası Artık Son Noktayı Koydu! Bankaya Gitmeden 150.000 TL Ödeme Alın! İş Bankası son dakika kampanyasını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. İş Bankası son zamanlarda yaptığı kampanyalar ile birlikte vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar İş Bankası şubelerine giderek hızlı bir şekilde başvuru yapabildikleri gibi artık bu işlemleri internet üzerinden de yapıyor. İş Bankası resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden de başlatılan kredi kampanyası mart ayı sonuna kadar devam edecek ve düşük faiz oranları ile vatandaşlara nakiti imkan sağlanacak.

İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu 150 bin TL nasıl yapılır?

İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu 150.000 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar banka şubelerine gitmeden işlem yapmak istiyorlarsa bu bankadan maaş müşterisi olması gerekiyor. 150.000 TL'ye kadar verilecek olan ihtiyaç kredilerinde banka sizlere mobil uygulama İşCep üzerinden kredi imkanı sağlayacaktır.

İş bankası'nın yapmış olduğu Bu kampanyada 50.000 TL üzerinde kredi kullanacak olan vatandaşlar sadece 24 ay vadeli olarak Kredi imkanından faydalanacak. Bankadan maaş alan müşteriler 150.000 TL nakit kredi kullandıkları zaman bankaların maaş müşterilerine özel olarak yapmış olduğu kredi kampanyasından faydalanacaklar için başvurularına İşCep uygulamaları üzerinden yapmaları gerekiyor. İşCep uygulaması üzerinden yapılacak olan kredi başvurusu sonrasında banka 150.000 TL nakit kredi kampanyasından faydalanacak olan vatandaşlar için ayrıca bu para üzerinden borç transferi de yapacak ve diğer bankadaki olan tüm borçlarınızı kapatacak.

İş Bankası internet sitesi ve internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapamayan vatandaşlar en yakın İş Bankası şubesine giderek bankanın yapmış olduğu son dakika Kredi kampanyasına katılarak hızlı bir şekilde 150.000 TL kredi başvurusunda bulunabilir. 150.000 TL kredi başvurusu için banka şubelerine gidecek olan vatandaşlar kimlik ve gelir belgesini yanında götürmesi gerekiyor. Emekli olan vatandaşlar eğer bu kampanyalara katılmak istiyor save emekli maaşı İş Bankası üzerinde değil ise Bankaya maaş taşıması yaptıktan sonra yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanabilir bankanın emekliler için yapmış olduğu diğer kampanyalardan da faydalanabilir.