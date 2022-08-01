İrem Helvacıoğlu'ndan Aşk Hamlesi! Sevgilisiyle Ayrı Mı, Barışık Mı?

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Nefes karakteri ile çok sevilmiş ve geniş bir hayran kitlesine hitap etmeye başlamıştı. Söz konusu proje ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu için adeta bir dönüm noktası olmuş ve başarılı isim daha sonra pek çok projede art arda rol almaya başlamıştı. Ünlü isim son olarak sosyal medya hesabı üzerine yapmış olduğu bir hareket ile adından söz ettirdi ve gündemde yer aldı. Bir süre önce TV8 projesi olan Annenin Sırrıdır Çocuk isimli diziyle ekranlarda yer alan ve seyirci kitlesiyle buluşan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, bu defa bir aşk hamlesinde bulundu. Bir süredir birliktelik yaşadığı sevgilisiyle kafalarda soru işareti bırakan bir hamle yapan ünlü oyuncu dikkatleri üzerine çekti.

İrem Helvacıoğlu Disney Plus'ın ilk yerli orijinal dizisi olan Kaçış ile konuşulmuş ve adından çokça söz ettirmişti. Ünlü isim Disney Plus'ın 14 Haziran tarihinde gerçekleşen açılış gecesine katılım göstermiş ve sevgilisi de oyuncuya eşlik etmişti. Sevgilisiyle verdiği samimi pozları ile çok konuşulan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, bu defa sosyal medya hesabından dikkat çekici bir hamlede bulundu. Yılbaşı için sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan İrem Helvacıoğlu mimar olan eski aşkından ayrılmış ve farklı bir isim ile beraber olmuştu.

Bir süredir şef ve gurme yazarı Yolaç Özcan le sevgili olan ünlü isim İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesaplarından çift fotoğraflarını paylaşmıştı. Bu durum ise ünlü oyuncunun hayranlarını çok şaşırtan bir gelişmeydi çünkü daha önce böyle bir olay ile karşılaşılmamıştı. İrem Helvacıoğlu, şef ve gurme yazarı olan sevgilisiyle paylaşım yaparak takipçilerini şaşırttı çünkü önceki ilişkisinde hiç paylaşım yapmıyordu.

Ünlü oyuncu son zamanlarda sosyal medya hesabını daha aktif bir şekilde kullanmaya başladı ve bu gelişme ile hayranlarının dikkatini çekti. Doğum gününde sevgilisiyle bir araya gelen İrem Helvacıoğlu bir kez daha aşk dolu pozlarını takipçilerinin beğenirsine sunarak herkesi şaşırtmaya başarmıştı.

Birkaç gün önce ise farklı bir olay yaşandı ve ünlü isim Instagram sayfasından Yolaç Özcan ile olan fotoğraflarını kaldırmayı tercih etti. Oyuncu yapmış olduğu bu hareket ile sevgilisinden ayrıldığı izlenimini yarattı ve durumun gerçekliği merak konusu oldu. Oyuncu her ne kadar söz konusu fotoğrafları silse de sevgilisini hala takip etmeye devam ediyor. İrem Helvacıoğlu'nun fotoğraf silme hamlesine karşılık olarak sosyal medya hesabı üzerinden Yolaç Özcan ise İrem Helvacıoğlu'nu takip etmeye hala devam ediyor ve çift fotoğrafları da yer alıyor.

Genç oyuncunun yapmış olduğu bu hamle sonrasında ünlü ismin sevenleri pek çok yorumda bulundu ve aşıkların ilişkilerinin bitip bitmediği merak konusu oldu. Çiftin arasında bir tartışma yaşandı ve ünlü oyuncu İrem helvacıoğlu'nun da kızgınlık ile fotoğrafları sildiği yönünde tahminler gerçekleşti. Çiftin birbirini sosyal medya hesapları üzerinden hala takip etmeleri de dikkat çekici bir olay oldu ve aşıkların ayrılıp ayrılmadığı araştırıldı. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan yorumlara göre İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisiyle ayrılıp ayrılmadığı ünlü ismin bir sonraki sosyal medya hamlesi ile belli olacak.