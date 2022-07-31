Ve Açıklandı! Resmi Olarak yayındandı: Hesaplara tek seferde 14 bin 777 TL nakit ödemeleri yatacak, Son Dakika

Gece yapılan açıklama ile birlikte Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 14.777 TL ödeme yapılmaktadır. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için ağustos ayı için yeni bir kampanya yapan bu banka üzerinden özellikle banka hesabı olan vatandaşlar hemen kontrol ederek, mobil uygulama üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. 7 24 hesaplarına para ödemesi alabileceklerdir.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar başvurularını Yapı Kredi Bankası üzerinden yapmaları durumunda bu bankanın kendine uygulamış olduğu kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız durumunda sizlere onay verecek.

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar isterlerse cep telefonları üzerinden, atacakları ücretli mesaj ile isterlerse de banka şubelerine gitmeden işlemlerini kısa bir süre içerisinde internet sitesi üzerinden yapabilmektedirler.

Hertürlü kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olması ve kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda bu bankanın tüm kredi kampanyalarına katılarak, işlemlerini yapabileceğini söylemek isteriz.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu kampanyaya katılacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak işlemlerini yaparak, kredi kullanabilmektedirler.

14777 TL kredi başvurusunda bulunmak için cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası'nın 44 11 numarasına ücret olarak bir mesaj göndermeniz istenmektedir.

Cep telefonunuz üzerinden bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndererek, Yapı Kredi Bankası üzerinden 14777 TL kredi ödemesi alıp alamayacağınızı öğrenin.

Başvuru yapacak olan kişiler nakit ihtiyacı olması durumunda, ayrıca bankanın internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da bu bankadan kredi alıp alamayacağını görebilmektedirler. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan kredi başvuruları sonrasında işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, en yakın banka şubelerine giderek işlemlerini yapabilir ve kimlik gelir belgesi ile birlikte dilediği limitlerde krediler kullanabilirler. Bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan kredi hakkında bilgileri alabilir, detayları öğrenebilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin cep telefonları üzerinde, atacakları mesajlarda ücret ödeyeceğini söylemek istiyoruz.