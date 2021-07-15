İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz Arasında Ne Oldu?

Ünlü oyuncu Özcan Deniz, Seni Çok Bekledim isimli dizinin final yapması ardından projenin başrolünü paylaştığı rol arkadaşı İrem Helvacıoğlu ile sosyal medya hesabında beraber yer aldıkları fotoğrafları hesabından kaldırmıştı. Ünlü oyuncu Özcan Deniz’e aynı hamle ile karşılık veren ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ise merak edilen konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Önceki gün Türkiye Lider Markalar Ödülleri Töreni’nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülen ünlü isim İrem Helvacıoğlu muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Seni Çok Bekledim isimli son dizi projesinde beraber çalıştığı rol arkadaşı Özcan Deniz'in kendisini sosyal medya hesabından takipten çıkması hakkında açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu söyledikleri ile dikkatleri üzerine çekti. Rol arkadaşı Özcan Deniz'in sosyal medya hesabından kendisini takipten çıkmasına anlam veremediğini ifade eden Helvacıoğlu rol arkadaşının kendisini takipten çıkıp eski fotoğraflarını silmesi üzerine kendisinin de aynı şekilde karşılık verdiğini belirtti.

31 yaşındaki ünlü isim durumu anlayamadığını söyledi ve bu konuyu kırılmadığını fakat anlam veremediğini açıkladı. Rol arkadaşı Özcan Deniz'in fotoğrafları sildiğini belirten İrem Helvacıoğlu bu hareketi tepki olarak yapıp yapmadığını anlayamadığı için kendisinin de sildiğini söyledi. Fotoğrafları sildilerse gerek olmadığını ifade eden Helvacıoğlu, birbirlerini bu şekilde görüyor ve bir şeyler için takip ediyor olmak istemediğini aktardı. Birini takip etmek için takip etmenin anlamlı olmadığını düşündüğünü ifade eden İrem Helvacıoğlu yapmış olduğu açıklamalar ile merak edilen konuya açıklık getirmiş oldu.

Bunun yanı sıra ünlü oyuncu uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Eser Alp ile geçen sene ayrılmıştı ve daha sonra oyuncu sevgilisi ile çekildiği fotoğrafları hesabından kaldırmıştı. Daha önce yapmış olduğu açıklamalarda İrem Helvacıoğlu aşk yaşadığı sevgilisi Eser Alp ile aralarının iyi olduğunu ve sevgilisi Ankara'da olduğu için birlikte çok fazla görünmediklerini söylemişti.