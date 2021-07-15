Gülçin Karakaya İbrahim Tatlıses ile Fotoğrafını Paylaştı

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, çıkan evlilik haberleri ardından “resmi değil gönül evliliği yaptık” şeklinde açıklamalarda bulunmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Daha önce asistanı olarak tanıttığı sevgilisi Gülşen Karakaya ile kamera karşısına geçen ünlü isim İbrahim Tatlıses sosyal medyada yer aldı.

Kendisinden 42 yaş büyük olan İbrahim Tatlıses ile objektif karşısına geçen Gülçin Karakaya, sosyal medya hesabından yayınlamış olduğu fotoğrafın üzerine “Geldi gönlümün efendisi” notunu yazdı. Tatlıses ile beraber olduğu fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Gülçin Karakaya dikkatleri üzerine çekti. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda Gülçin Karakaya'nın kendisinin asistanı olduğunu ifade etmiş ve daha sonra evlendiklerini söylemişti.

Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses, 2011 senesinde uğradığı silahlı saldırı sonrasında zor günleri geride bıraktı ve ekranlara geri döndü. Son olarak evlendiğini açıkladığı Gülçin Karakaya ile fotoğrafı paylaşılan İbrahim Tatlıses sosyal medyada dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Gönül evliliği yaptıkları öğrenilen Gülçin Karakaya kendisinden 42 yaş büyük olan eşi İbrahim Tatlıses ile birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. “Gönlümün efendisi” notu ile yazarak paylaştığı fotoğrafta çiftin keyifli halleri dikkat çekerken fotoğraf kısa süre içerisinde de gündem oldu.

Ünlü türkücü geçtiğimiz aylarda sevgilisi Gülçin Karakaya'nın ailesi ile bir araya gelip beraber iftar yapmıştı. Kendisinden 42 yaş küçük olan eşi Gülçin Karakaya'nın ablası ve yakınları ile beraber Bodrum'da iftar yapan İbrahim Tatlıses iftar sonrasında İbo Show'un son bölümünü Gülçin Karakaya'nın ailesi ile beraber izlemişti. O anlar sosyal medya hesabından paylaşırken ailenin keyifli halleri de dikkat çekmişti.

Geçirdiği zor günler ardından 5. kez nikah masasına oturduğu ifade edilen ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses evli ve mutlu olduğunu söylemişti. Gülçin Karakaya'nın kendisine çok iyi baktığını ifade eden ünlü türkücü bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda olmadığını da belirtmişti. Daha sonra Gülçin Karakaya ile aralarında resmi nikah olmadığını ve gönül evliliği yaptıklarını ifade eden ünlü türkücü yapmış olduğu açıklamalar ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.