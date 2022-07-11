İran'ın Dış Mekan Ressamları Eski Tahran'ı Yakalamaya ve Korumaya Çalışıyor

Yavaş hareket eden trafikte kaynamaya, yaz sıcağında bunalmaya ve sis içinde boğulmaya alışkın Tahran sakinleri, İran'ın başkentinin tarihi cazibesinden zevk alan giderek artan sayıda açık hava ressamı bulduklarında şaşırabilirler.

Kalabalık metropol tozlu ve güzelleşmeye ihtiyaç duyuyor olabilir, ancak eski Tahran'ı oluşturan ara sokakların peteği, sıkışık stüdyolarından ve açık sokaklara sanatçıların kalabalıklarını çekiyor — koronavirüs salgınının kilitlenmesi sırasında hızlanan bir eğilim.

Bu adanmışlar sadece Tahran'ın yok olan eski mahallelerini ele geçirmeyi değil, aynı zamanda onları korumaya da yardım etmeyi amaçlıyor. Birçok alan buldozerle kaplandı. Vinçler, 19. yüzyıldan kalma katlı mahalleler modern yüksek binalara yer açarken ufuk çizgisini noktalıyor.

32 yaşındaki marangoz, sanat meraklısı ve Tahran şehir merkezinde ikamet eden Morteza Rahimi, "Resimler bizi geçmiş tasarımlara ve kaybolan duygulara bağlıyor" dedi. "Hatırlamamıza yardım ediyorlar. ... Kaç tane eski güzel binanın moloza dönüştüğünü görün."

Onun yanında ressam Hasan Naderali, ışığın oyununu ve hareketin titreşimini empresyonist bir tarzda yakalamak için gevşek fırça darbeleri ve parlak renkler kullandı. Fransızca'da "açık havada" anlamına gelen en plein air'i resmetme tutkusuyla Naderali, harap olmuş ortamındaki güzelliği tasvir etmeye çalışıyor. Nüfus artışı kenti dönüştürüyor

Tahran, 1979 İslam Devrimi sırasında sadece 4,5 milyondan 10 milyondan fazla insanın yaşadığı bir kente dönüşmüştür.

1980'lerde Irak diktatörü Saddam Hüseyin'in işgalinden sonra genç teokrasi nüfus artışı Tahran'a kitlesel göçle aynı zamana denk geldi.iş ve eğitim olanakları daha da fazla insanı başkente çekerken, hükümet ortaya çıkan konut krizine büyük gayrimenkul gelişmeleriyle karşılık verdi.

İran'ın başkentini 1796'da Tahran'a taşıdıktan kısa bir süre sonra Kaçar kralları tarafından inşa edilen kentin 19. yüzyıldan kalma mücevherlerinden bazıları, son birkaç on yılda yeni apartman kulelerinde kayboldu. Bununla birlikte, sosyal medya aracılığıyla sanatçılar ve tarihçiler, artan yıkımların ortasında kültürel amneziye karşı koymaya çalıştılar.