EYT'liye 2023 Yılında Kademeli Emeklik Hesabı Müjdesi! Tarihler Açıklandı

Verilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT çalışanları, geçici taşeron işçiler ve sözleşmeli personelin ihtiyaçlarını karşılamak üzere üç farklı komisyon oluşturdu. Komisyon üyelerinin göreve başlamasıyla bu çalışmaların Ekim ayına kadar devam edeceği açıklandı…



Hükümet Takvimini Sonunda Belirledi



Yeni gelişmeler olup olmadığını görmek için Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) haberleriyle ilgili günlük güncellemeler sürekli olarak bekleniyor. Önümüzdeki günlerde, “Yaşa Takılanlar” için önemli aksiyonların alınması bekleniyor. EYT ile ilgili gelişmeler, 3600 ekstra gösterge sorununun çözülmesinden sonra zamanında gerçekleşecek gibi görünüyor. 2023 yılı başından itibaren EYT üyelerine "kademeli emeklilik" yöntemiyle düzenleme yapılacağı öngörülmektedir. Hükümet, EYT, sözleşmeli personel, taşeronlar ve kamuda milyonlarca kişinin beklediği geçici işçilere yönelik önlem almak için takvimini belirledi.



Vedat Bilgin Yeşil Işık Yaktı



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e göre yıl sonuna kadar EYT, taşeronlar ve kamu sektöründeki geçici çalışanlar, özellikle sözleşmeli personel ile ilgili düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Bu konuda Bakanlığın üç ayrı komisyon oluşturduğu ifade edildi. Ekim ayına kadar EYT'nin, sözleşmeli işçilerin, kamuda çalışan geçici işçilerin ve taşeron işçilerin durumunu araştırmak üzere oluşturulan komisyonların planlamalarını bitirmeleri gerekiyordu.



Ekim Ayında Taslaklar Kabine Gündemine Sunulacak



Alınan haberlere göre, EYT'ye ilişkin farklı formüllerin araştırılması sırasında bütçe üzerindeki yük ve sosyal güvenlik açıklarına etkisi gibi başlıklar dikkate alınarak bir taslak oluşturulacak. EYT'yi uygularken bu maliyeti düşürmenin akılcı formülünün giderek güçlendiği iddia ediliyor. Temel amacı, EYT'ye takılıp kalanların 2023'ten itibaren düzenli bir şekilde ve "kademeli olarak" emekli olmasını sağlayacak bir yasa çıkarmak. Ekim ayından itibaren oluşturulan taslaklar, ilk olarak AK Parti milletvekillerinden oluşan bir kurul tarafından incelenerek kabine gündemine getirilecek.

Yıl Sonuna Kadar Hayata Geçecek



Yıl sonuna kadar 70.000 taşeron işçi atama yetkisi veren ve geçici işçilerin çalışma sürelerini direkt bir şekilde 10'dan 12 aya çıkaran düzenlemelerin hayata geçmesi bekleniyor. Yaklaşık 600.000 sözleşmelinin kadroya alınmasına ilişkin yönetmelikte, çalışanlara tercih hakkı tanınacağı belirtiliyor. Kamuda taşeron işçi çalıştırılması gereken alanların çerçevesi yapılacak işin parametreleri dahilinde belirlenecek ve bunların dışındaki alanlarda sözleşmeli personel istihdamına son verilecek.



Prim Eksikleri Olan Emekliler İçin EYT Var Mı?



EYT çalışmaları kapsamında ele alınan bir diğer konu da prim tamamlamadır. Buna göre, Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar için sigortalı oldukları tarihe bağlı olarak 5 bin ila 5 bin 975 prim günü gerekmektedir. Bu nedenle, emekli olan kişilerin yaşı ne olursa olsun emeklilik şansı vardır. Borçlanma, eksik prim günlerini telafi etmek için kullanılabilir. Doğum borçlanması için her çocuk başına 720 günlük kredi hakkı vardır. Eksik prim günleri isteğe bağlı sigorta ile kapatılsa dahi, ödenmesi gereken toplam prim gün sayısı kesinlikle 1260 günü geçmemelidir.



EYT Tam Olarak Nedir?



EYT, 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kapsamına giren kişilerdir. 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklik nedeniyle, prim günü ve sigortalılık süresi sınırlamalarına ek olarak yaş şartı eklenerek 9 Eylül'den önce emekli olma imkanı sağlanmıştır. EYT üyelerinin sigortalılık süresi ve prim gün gereksinimlerinin yanı sıra sigortalılıklarına mutlaka 9 Eylül 1999 tarihinden önce başlamış olmaları ve zorunlu emeklilik yaşından büyük olmaları gerekmektedir.