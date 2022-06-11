İran ve Venezuela, Maduro Ziyareti Sırasında 20 Yıllık İşbirliği Planı İmzaladı

İran ve Venezuela, Başkan Nicolas Maduro'nun Tahran'a yaptığı devlet ziyareti sırasında, ABD yaptırımları altında ezilen iki petrol zengini ülkenin ikili ilişkileri güçlendirme sözü vermesiyle 20 yıllık bir “işbirliği yol haritası” imzaladılar.

Venezuela cumhurbaşkanı, iki günlük bir gezi için üst düzey bir siyasi ve ekonomik heyet ile İran başkentine geldikten bir gün sonra Cumartesi günü İranlı mevkidaşı Ebrahim Raisi ile Tahran'daki Saadabad Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak konferansta, ikili ilişkilerin "stratejik" seviyeye yükseltilmesini memnuniyetle karşıladılar ve iki ülkenin enerji, bilim ve teknoloji, tarım ve turizm sektörlerine ek olarak ticaret bağlarını artırabileceği konusunda anlaştılar.

Kesin detayları gizlenen işbirliği yol haritası, iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından cumhurbaşkanlarının huzurunda imzalandı.

Her iki ülkeden delegasyonlar, yaptırımlar nedeniyle ekonomik krizlerin yaşandığı bir ortamda liderler ekonomik konularda karşılıklı işbirliği konularına odaklanırken, gelecekteki işbirliğinin ayrıntılarını tartıştı.

Maduro'nun yanında oturan Raisi, "İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikası her zaman bağımsız ülkelerle ilişkiler kurmak olmuştur ve Venezuela, düşmanların ve emperyalizmin tehditlerine ve yaptırımlarına karşı inanılmaz bir direniş gösterdiğini göstermiştir" dedi.

Venezüella gibi, İran da on yıllardır ABD ve diğerlerinin yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı, ancak bunları ülkeyi ileriye taşımak için bir fırsat olarak görmeyi seçti.

Raisi, İran'ın, İran'ın dünya güçleriyle 2015 nükleer anlaşmasını 2018'de tek taraflı olarak terk etmesinden bu yana Washington'un giriştiği "azami baskı" politikasını kırmada başarılı olduğunu söyledi.

Birkaç tur müzakereye rağmen, Tahran'ın nükleer programındaki kısıtlamalar karşılığında yaptırımların hafifletilmesini sağlayacak dönüm noktası niteliğindeki anlaşmayı yeniden canlandıracak hiçbir ilerleme sağlanamadı.

Tahran ve Karakas arasında direkt uçuş

Maduro, Venezuela'nın 2017'den bu yana “yaptırımlara ve emperyalizme karşı direnişini” de övdü ve ülkesinin İran'ın bu alandaki deneyimlerini kullanmayı hedeflediğini ve gelecekteki işbirliğini bilim ve teknoloji üzerine odaklayacağını söyledi.

Venezuela cumhurbaşkanı, İran'ın tarihi kuraklıkların ortasında tarım sektörünü geliştirmedeki “mucizelerini” selamladı ve iki ülkenin bu sektördeki bağları geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Maduro, 18 Temmuz'dan itibaren Tahran ile Karakas arasında doğrudan bir uçuşun kurulacağını duyurdu ve daha fazla İranlının Venezüella şehirlerini ve doğal simge yapılarını turistik yerler olarak görmelerine yardımcı olacağını umduğunu söyledi.

İnanıyorum ki geleceğimiz güzel ve sağlam dostluklardan biri olacaktır” dedi. “Dünyanın geleceği eşitlik, adalet ve emperyalizme karşı durmaktır. Bu geleceği birlikte inşa etmeliyiz.”

Devlet tarafından işletilen İspanyolca HispanTV'ye Cuma günü verdiği röportajda Maduro, İran'ın harap petrol endüstrisindeki yardımını da övmüştü.

Petrol bakanı Javad Owji'yi bu yılın başlarında Maduro ile görüşmesi için gönderen Raisi, Cumartesi günü işbirliğinin devam edeceğine söz verdi.

'Amerikan hegemonyasına karşı durmak'

2020'den bu yana İran, onlarca yıllık kötü yönetim, düşük yatırım ve yaptırımlardan muzdarip bir dizi Venezuela rafinerisinin onarımına ve elden geçirilmesine yardımcı oldu.