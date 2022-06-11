Türkiye'nin 'Kültür Savaşı': Bir Dizi Etkinlik İptal Edilince Öfke Büyüdü

Türkiye'de baharın zirvesi ve bununla birlikte güzel havayı tamamlamak için bir dizi konser ve açık hava festivali geliyor.

Ancak son haftalarda, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) tarafından yönetilen şehirler ve ilçeler tarafından bir dizi etkinlik iptal edildi ve bu, eleştirmenlerin ve analistlerin hükümeti ülkede bir “kültür savaşı” başlatmaya çalışmakla suçlamasına yol açtı.

İlk kez kamuoyuna duyurulan iptal, 9 Mayıs'ta İç Anadolu ili Eskişehir valisinin "terör örgütlerinin gösteri hazırlığında olduğu" gerekçesiyle tüm açık hava etkinliklerini 15 gün süreyle yasaklaması üzerine gerçekleşti. Eskişehir, hareketli gece hayatıyla hareketli bir üniversite şehri olarak biliniyor ve şehir belediyesi ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yönetilirken, Türkiye'deki diğer tüm valiler gibi il valisini de cumhurbaşkanı atadı.

Yasak, 12-15 Mayıs tarihleri ​​arasında Eskişehir'de düzenlenmesi planlanan ve ülkenin en popüler şarkıcılarından bazılarının yer aldığı büyük bir festivali etkili bir şekilde iptal etti.

Bu arada ikonik Kürt şarkıcı Aynur Doğan'ın 20 Mayıs'ta Kocaeli'nde vereceği konser, etkinliğin 'uygun olmadığı' gerekçesiyle iptal edilirken, halk müziği sanatçısı Niyazi Koyuncu'nun İstanbul'un Pendik ilçesinde 25 Mayıs'ta vermesi planlanan konseri ise yasaklandı. hükümete karşı çıkmasıyla tanınan Koyuncu'nun belediyenin “değer yargılarını ve görüşlerini” paylaşmadığını ileri sürdü.

Şarkıcı Melek Mosso'nun popülaritesi hızla artmasına rağmen, iki gençlik derneğinin Mosso'nun 'ahlaksızlığı teşvik ettiğini' öne sürerek şovunun kapatılmasını talep etmesi üzerine belediye tarafından Isparta'nın batısındaki bir festivalde 3 Haziran'da verdiği konser iptal edildi. Bir diğer Kürt şarkıcı Mem Ararat'ın Bursa'daki konseri valilik tarafından “kamu güvenliği” gerekçesiyle iptal edildi.

“Kürt şarkıcıların konserlerini iptal etmek, AKP'nin pek çok söylem ve politikasının milliyetçi, Kürt karşıtı ve yabancı düşmanı eğiliminde son zamanlardaki artışta rol oynuyor – [aşırı sağ] MHP ile ortaklıklarının bir sonucu – ancak genel fikir New York Üniversitesi Hagop Kevorkian Yakın Doğu Araştırmaları Merkezi Müdür Yardımcısı James Ryan, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, pop müziği genellikle apolitik bir mekan olarak gören bir ülkede pop müzikle mücadele çarpıcı.

“Eurovision'u izleyen, duayen Sezen Aksu'yu dinleyen, O Ses Türkiye'yi izleyen çok sayıda AKP seçmeni var ve eminim en azından AKP'ye bağlı seçmenler vardır. Doğan, Ararat, Koyuncu ve Mosso'nun konserleri" dedi Ryan.

İletişim Müdürlüğü, El Cezire'nin yorum talebine yanıt vermedi.

Ancak hükümete yakın Sabah gazetesi muhabiri Hilal Kaplan, Mosso'nun Isparta'daki konserinin iptal edilmesini isteyen iki örgütün aslında altı muhalefet partisinden Saadet Partisi ile bağlantılı olduğunu söyledi.