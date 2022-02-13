Irak Mahkemesi Gazi Zebari'nin Cumhurbaşkanlığına Adaylığını İlan Etti

Irak Yüksek Mahkemesi, usta siyasetçi Hoşyar Zebari'nin yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili şikayeti üzerine cumhurbaşkanlığına adaylığını yasakladı.

Zebari daha önce, favori olduğu parlamentoda yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı oylamasının arifesinde 6 Şubat'ta yarıştan "uzaklaştırılmıştı".

Milletvekilleri Zebari hakkında, olağanüstü yolsuzluk suçlamaları nedeniyle ve itibar temelinde katılımının "anayasaya aykırı" olacağı gerekçesiyle mahkemeye şikayette bulundu.

Mahkeme, 2016'da "mali ve idari yolsuzlukla bağlantılı suçlamalar nedeniyle" parlamento tarafından maliye bakanlığı görevinden alınmasını gerekçe gösterdi.

Devlet haber ajansı INA Pazar günü yaptığı duyuruda, "Federal mahkeme kararında Hoshyar Zebari'nin cumhurbaşkanlığı görevine adaylığını geçersiz kılmaya karar verdi." dedi.

68 yaşındaki oyuncu, kişisel güvenlik detaylarının uçak biletlerini ödemek için 1.8m dolar değerinde kamu fonunu başka yöne çekmekle suçlandı.

Zebari tüm yolsuzluk suçlamalarını reddetti.

Zebari geçen hafta bir televizyon röportajında, "Hiçbir mahkemede suçlu bulunmadım." dedi.

Dört yıllık görev süresine sahip cumhurbaşkanlığı, Irak'ın Kürt azınlığının bir üyesinin kongresinde yer alıyor.

Zebari, büyük ölçüde törensel görev için 25'te iki ana adaydan biriydi. Diğer lider ise görevdeki Başkan Barham Saleh.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri Zebari'nin askıya alınması sonrasında ertelendi ve rekor düzeyde düşük katılım, seçim sonrası tehditler ve şiddet olaylarıyla gölgelenen Ekim ayındaki yasama seçimlerinin ardından yapıldı.

Kesin sonuçlar Aralık ayı sonlarında doğrulandı.

Geçtiğimiz Salı günü, meclis başkanı Muhammed el Halbussi'nin ofisinden yapılan açıklamada, "9 Şubat Çarşamba gününden itibaren ve üç günlük bir süre için cumhurbaşkanlığı görevine aday olan adayların kayıtlarının yeniden açılabilir" açıklaması yapıldı.

Ancak milletvekillerinin cumhurbaşkanını seçecekleri yeni bir tarih henüz açıklanmadı ve yeni bir aday listesi açıklanmadı.