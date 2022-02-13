Pakistan Mafyası Küfür İddiası Yüzünden Adamı Linç Etti

Polis ve yetkililer, Pakistan'ın Pencap eyaletinin ücra bir bölgesinde bir kalabalığın, Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yakmakla suçlanması üzerine bir adamı linç ettiğini söyledi.

Başbakanın dini uyum özel temsilcisi Tahir Eşrefi'ye göre, Pencap eyaletinin Khanewal ilçesinde Cumartesi akşamı meydana gelen linç girişimiyle ilgili onlarca kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Yetkili, kolluk kuvvetlerinin yüzlerce şüpheliyi daha izlediğini söyledi.

Pencap eyaleti polisi olayla ilgili olarak en az 15 birincil şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Yetkililer, 85 sanığın daha gözaltına alındığını ve daha fazla şüpheliyi tutuklamak için baskınlar yapıldığını da sözlerine eklediler.

Başbakan İmran Han Pazar günü mafyaya ve cinayete bakan herhangi bir polise karşı harekete geçılması talimatını verdi.

"Linç, hukukun tüm ciddiyetiyle ele alınacaktır. Yasaları kendi ellerine alan herkese karşı sıfır toleransımız var." dedi.

Khan, Twitter'dan Pencaplı yetkililerden "linç faillerine karşı yapılan eylemle ilgili bir rapor istediğini söyledi... & görevlerinde başarısız olan polise karşı".

Cinayet, Sri Lankalı bir fabrika müdürünün dövülerek öldürülmesinden ve Pencap'taki Sialkot kentinde bir çete tarafından yakılmalarından iki aydan biraz fazla bir süre sonra gerçekleşti.

Polis yetkilisi Munawar Hussain Reuters'e verdiği demeçte, dua liderinin oğlunun kutsal kitabın sayfalarını yakan adamı gördüğünü duyurmasının ardından Cumartesi gecesi bir camide toplanan kalabalığın olduğunu söyledi.

Polisin adamı baygın ve ağaca bağlı halde bulmak için geldiğini belirten Hussain, kalabalığın polise de saldırdığını söyledi.

Hussain, "Coplar, baltalar ve demir çubuklarla donanmış köylüler onu öldürdü ve cesedini bir ağaca astı." dedi.

Polis tarafından şimdiye kadar toplanan delillerin, adı Muhammed Mushtaq olarak tanımlanan ölü adamın 50'li yaşında olduğunu ve zihinsel engelli göründüğünü öne sürdü.

"Akıl hastası bir insanı taşlayarak öldürmekten barbarca bir eylemi kim haklı çıkarabilir ki?" Başbakanın özel temsilcisi Ashrafi, Khanewal semtinde televizyonda yayınlanan bir basın toplantısında konuştu.

"Adamın ailesi, son 10 ila 15 yıldır akıl hastası olduğunu ve akıl sağlığının doğru olmadığını söylüyor.

"Bu, peygamberimin dini değildir, sizin din yorumunuz altında insanları öldürmektir." dedi.

Ülkenin insan hakları bakanı Shireen Mazari linç girişimini kınadı.

"Pencap hükümeti, bunun gerçekleşmesini izleyen polise ve faillere karşı derhal harekete geçmelidir. Yasalar var - polis bu yasaları uygulamalı ve çetelerin günü yönetmesine izin vermemelidir." dedi.

Çoğunluğu Müslüman olan 200 milyon insana ev sahipliği yapan Pakistan'da, ölüm cezasını taşıyabilecek bir suç olan küfür suçlamaları üzerine mafya cinayetleri oldukça sık işleniyor.

Hak grupları, küfür suçlamalarının genellikle kişisel kan davalarını çözmek için kullanılabileceğini ve büyük oranda azınlıkların hedefte olduğunu söylüyor.

Geçmişte kanunsuz suçları kınayan Başbakan Khan, Sri Lankalı adamı linç etmenin ülkeye utanç getirdiğini söylemişti. Küresel öfkeye yol açan olayla ilgili olarak düzinelerce kişi tutuklandı.

Nisan 2017'de öfkeli bir kalabalık, üniversite öğrencisi Mashal Khan'ı internette küfürlü içerik yayınlamakla suçlandığında öldürdü.

Hristiyan bir çift, 2014 yılında Sahte Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıkla suçlandıktan sonra Pencap'taki bir fırında linç edildi.