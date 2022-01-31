İpek Filiz Yazıcı’dan Yeni Film Müjdesi

Bir gençlik dizisi olan Aşk 101'de hayat verdiği Işık karakteri ile kariyerinde önemli bir noktaya ulaşan genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, sergilediği oyunculuk performansıyla beğeni toplamıştı. Netflix’te izleyici karşısına çıkan ve gençlik dizisi olarak dikkat çeken Aşk 101'de Işık karakterine hayat veren yetenekli oyuncu İpek Filiz Yazıcı, yeni film haberi ile adından söz ettirdi.

Genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı’nın kısa süre içerisinde Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Son Nefesime Kadar isimli diziyle ekranlarda yer alacağı öğrenildi ve konu hakkında detaylar da merak konusu oldu. Peki Son Nefesime Kadar dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Bunun yanı sıra Yazıcı’nın başrolünde yer aldığı UFO isimli film ile de Netflix ekranlarında sevenleri karşısına çıkacağı açıklandı.

Daha önce Elimi Bırakma, Yeni Hayat, Babam ve Ailesi, Kayıt Dışı gibi dizilerde rol alan genç isim İpek Filiz Yazıcı, Netflix'te izleyici karşısına çıktığı dönemde büyük olay yaratmış ve adından söz ettiren Aşk 101 isimli dizi ile en büyük çıkışına imzasını atmıştı.

Oyuncu, dizinin en masum karakteri olan Işık isimli karaktere hayat vererek performans sergilemiş ve hayranlarından da tam not almıştı. Oyuncunun yeni filminin kısa süre içerisinde Netflix'te yayınlanacağı öğrenildi ve 23 Şubat tarihinde izleyici kitlesi ile buluşacağı açıklandı.

Senaryosunu Meryem Gültabak’ın kaleme aldığı ve yönetmenliğini ise Onur Bilge Sayın’ın üstlendiği filmde Ayrıca Mert Ramazan Demir'in de yer aldığı açıklanan bilgiler arasında gösterildi. Projenin çekimlerinin Adana'da başladığı belirtilirken başrollerde ise Kerem Alp Kabul, İlker Aksum, Mekin Sezer, Dolunay Soysert, Ferit Aktuğ, Nilsu Yılmaz, Elif Çakman ve Enes Külahçı gibi oyuncular da bulunuyor.

İpek Filiz Yazıcı’nın rol alacağı Son Nefesime Kadar dizisinde ise Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay, Baran Bölükbaşı, Ertan Saban, Begüm Birgören ve Emre Bey gibi oyuncular da rol alıyor.