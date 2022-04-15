İntibah Dizisi Oyuncuları Kimdir? Büyük İddia Bulunuyor

Dizi hayranları tarafından uzun bir süredir Kanal D ekranlarında yayınlanması için beklenen yeni dizi İntibah hakkında eni gelişmeler yaşandı. Projenin ilk duyurusunun yapılması üzerinden uzun bir süre geçmişti fakat herhangi bir gelişme yaşanmamıştı. Dizi hayranları söz konusu projeyi çok merak ederken İntibah isimli yeni proje hakkında ortaya atılan iddia ise meraklandıran türde olarak yorumlandı.

Dizinin Namık Kemal'in 1876 senesinde yayınlamış olduğu İntibah isimli romanından uyarlanacağı belirtildi ve projenin ilk duyurusunun aylar önce yapılmış olması dikkat çekti. Diğer taraftan dizide rol alacak olan isimler ile ilgili bazı söylentiler çıkmıştı fakat bu iddiaların hiçbirisinin doğru olmadığı da öğrenilmişti.

izleyici kitlesi İntibah dizisinin ilk duyurusunun gerçekleşmesinden bu yana sosyal medya hesaplarında çeşitli araştırmalar yapılıyor ve projenin başrollerinde hangi isimlerin oynayacağını merak ve heyecan içerisinde takip ediliyordu. Dizinin oyuncularının kim olacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor fakat konu hakkında ortaya atılan bir iddia ise izleyici kitlesini heyecanlandıran yönde oldu.

Dizi hakkında ortaya atılan söz konusu iddiaya göre İntibah dizisinin kısa zamanda Kanal D ekranlarında yer alması ve seyirci kitlesi ile buluşması planlanıyor. Bunun yanı sıra dizinin başrollerini Selahattin Paşalı ve Melisa Aslı Pamuk gibi iki başarılı oyuncunun paylaşacağı iddia ediliyor. Bu iddianın gerçek çıkması durumunda izleyici kitlesi çok iddialı bir çift ile karşı karşıya gelecek.

Son zamanların dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan Melisa Aslı Pamuk güzelliği ve sergilediği performans ile izleyici kitlesinin dikkatini çekiyordu. Bugüne kadar Kırmızı Oda, Çarpışma, Kurt Seyit ve Şura, Lale Devri ve Ulan İstanbul gibi dizilerde rol alan oyuncu büyük başarılara imza atmıştı. Diğer taraftan Selahattin Paşalı da son dönemin en sevilen oyuncuları arasında bulunuyor ve dikkatleri üzerine çekiyordu.