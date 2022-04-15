TEB, Akbank ve QNB 90 gün ertelemeli nakit destek ödemesi veriyor! Hemen başvuru yapın sizde yararlanın! TEB Bankası ve 2 Özel Bankanın Müdürleri Toplandı! 90 Gün Ertelemesi Olan Kampanya Başladı! Tc Kimlik Kartı Yeterli. Günümüzde Sıcak gelişmeler ve ekonominin yarattığı durumlar yüzünden yaşanılan zamlar gündelik yaşamı baya zorlaştırmış. Bu yüzden vatandaşlar hem borçlarını kapatmak hemde yaşamlarını sürdürmek için hatta bazen vakti geçmiş faturaları ödemek için ve .... nakit desteğine ve acil nakit çözümlerine ihtiyaç duydular. Bu dönemde bankalar, Vatandaşların derdine deva olmak için hergün yeni ihtiyaç kredi mujdelerini vermeye devam ediyorlar.

Türkiyenin özel bankalarından olan QNB Finansbank, TEB ve Akbank Türk vatandaşlarımıza esnek ödeme yöntemleri sunan has kredi kampanya ihtiyaç kredisi sürecini başlatmış bulunmaktalardır. Kampanyalı kredi uygulamasından faydalanmak isteyen vatandaşlar ise 90 günlük erteleme hakkına sahip olabileceklerdir. TEB, Akbank ve QNB 90 gün ertelemeli nakit destek ödemesi veriyor! Hemen başvuru yapın sizde yararlanın! 90 gün ertemeli ihtiyaç kredisininden yararlanmak için bu haberi dikkatle okuyunuz.

Akbank'ın 3 ay ertelemeli 2022 İhtiyaç kredisi:

Oldukça farklı ve yeni kampanyalara imza atan Akbank, 2022 yılında müşterilerini mutlu etti ve yeni 90 gün ertelemeli imkanla kampanya başlattığından bahs etti. Akbank’ın kendi resmi internet sitesinde yayınladığı habere göre vatandaşlara 90 gün ertelemeli, yüzde 2,44’ten başlayan faiz oranlarına sahip 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi hizmeti sunulacağı söyledi. Bu akbank tarafından sunulunan hizmette ortalama yüzde 2,58 oranlı faiz ile 15.000TL destek almak isteyen vatandaşlar için aylık taksit tutarı, 696,93 TL oldu.

Akbank’ın i yapdığı açıklamada vatandaşlara özel olarak uygulanacak 3 aylık ertelemeli kredi kampanyası:

3 aylık ertelemeli akbank kredisi 44% faiz oranı ile uygulanacak ve maksimum 36 ay vade seçeneğe ile kullanılabilecektir. Vatandaşın kullanmak istediği kredi mşktarında ve yapıcağı vade seçeneğine göre ise uygulanacak faiz oranı değişiklik göstermektedir.

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) 90 Gün Ertelemeli 2022 İhtiyaç Kredisi

TEB veya Türkiye Ekonomi Bankası da vatandaşların nakit İhtiyaçlarından dolayı hayatlarını sürdürmekte daha fazla sorun yaşamamak için destek olacağını belirtti. Banka,kredi hizmeti için azami vade sayısını 36 ay, aylık faiz oranını %2.2 olarak belirledi. Söz konusu hizmetten 15.000TL tutarında destek almak isteyen vatandaşlar için aylık taksit miktarı 482,07 TL hesaplandı.

QNB Finansbank 90 Gün Ertelemeli 2022 İhtiyaç Kredisi :

QNB Finansbank’ın resmi internet sitesinde yayına çıkan habere göre vatandaşlara 3 ay ödeme ertelemeli, azami vade sayısı 36 olan nakit hizmeti sunulacağı bilgisi iletildi. Söz konusu hizmetten 15.000 TL destek almak isteyen vatandaşlar için aylık ödenecek taksit tutarı, ortalama %1,84 faiz ile 608,33 TL olarak hesap çıktı.