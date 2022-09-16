İnternetten parfüm satın alırken dikkat edilmesi gereken 10 önemli konu

Parfüm fiyatları günden güne yükselişe geçerken vatandaşlar ucuz parfümlere yönelmektedir. Orjinal parfümlerin benzerlerini yapan merdiven altı yerler birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Orjinal parfümden şaşmayanlar ise internet üzerinden yaptıkları parfüm alışverişlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırmaktadır. İnternetten parfüm alırken nelere dikkat edilir? Orjinal parfüm nasıl anlaşılır?

Parfüm severlerin merak ettiği orjinal ve sahte parfüm arasındaki farklar internet arama motoru üzerinden sıklıkla takip edilmektedir. Bir parfümün orjinalliğini anlamak adına birçok seçenek vardır. İnternet üzerinden alışveriş yapacakların orjinal parfüm konusunda dikkat etmesi gerekenler ise oldukça fazladır. İnternet üzerinden parfüm alınırken neye dikkat edilir? Orjinal parfüm nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

Orjinal parfüm fiyatları

İnternet üzerinde neredeyse yarı yarıya olan fiyatlar üzerinden parfüm satışı gerçekleşmektedir. Fakat bu durumda parfümün orjinal olması beklenemez. Piyasa değeri 600 TL olan bir parfümün 150 TL'ye internetten satışı yapıldığında orjinal olmadığı anlaşılmaktadır. Piyasa değerinin altında satılan hiçbir parfüm orjinalliği yansıtmamaktadır. Bu durumlarda kişilere orjinal olarak tanıttıkları parfümler ise numune adı verilen parfümlerdir. Orjinal ürün almak isteyenler bilindik markaların mağazaları ya da internet sitesi üzerinden alışveriş yapması önerilmektedir.

Sahte parfümlerin yan etkileri nelerdir?

Parfüm seçerken öncelikle cildinize sıkıp gözlemlemeniz gerekmektedir. Parfümün deriye temasından 1 saat sonra kızarıklık, şişlik, kaşıntı gibi durumlar yaşandığında parfümün sahte olduğu anlaşılır. Orjinal ürünler ise hassas ciltlerin yanı sıra hiçbir durumda alerjik durumlara neden olmaz.

Orjinal parfümlerde barkod sistemi

Parfümün yer aldığı şişenin etrafında orjinal olduğunda barkod görmeniz mümkün. Orjinal parfümlerin genellikle altında üretildikleri yerin kodları yer alır. Bununla beraber parfümün dış kutusunda eksik ya da hatalı yazımlar ise sahteliğinin göstergesi olmaktadır. Her orjinal ürünün barkodu vardır. Bu nedenle bir parfümün orjinal olup olmadığını anlamak için barkoduna bakmak yeterli olacaktır.

Sahte parfümlerin kalıcılığı çok düşük

Sahte ve orjinal parfümler kokusu ne kadar bire bir aynı olsa da azla aynı olmayan kalıcılığı vardır. Orjinal ürünlerin kalıcılığı en az 2 saat devam ederken sahte olanların ise 1 saati bulmadığı aşikar. Sahte parfümlerin yapısı su gibi olduğundan sıkıldığın da uçup gidecektir.

Sahte parfümlerde kötü koku sorunu

Orjinal parfümlerin sıkılmasından sonra birkaç saat içinde asıl kokusu etrafa yayılmaya başlar. Bunun yanı sıra sahte parfümlerde ise asıl koku kendini kötü bir kokuya bırakmaktadır. Eğer parfümü sıktığınız zaman birden fazla kokuyu aynı anda alıyorsanız sahte parfüm olma ihtimali yüksek diyebiliriz. Orjinal parfüm ve sahte parfüm nasıl anlaşılır? başlıklı yazımızıda detaylı bilgilerde yer almakta.

Parfümlerin satıldığı yere dikkat edin

Orjinal parfüm satın almak isteyenler bilindik markaların mağazaları ya da internet sitelerini tercih etmesi önerilmektedir. Bunun yanı sıra ise orjinal ürünlerin yer aldığı ve güvenirliğinin üst seviyeler de yer aldığı https://www.gumrukmallarisatisi.com/ site ise değerli okurlarımız için önerilmektedir.