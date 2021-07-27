ING, QNB ve Akbank üzerinden 40.000 TL'ye Kadar şartsız kredi verileceği duyuruldu, Bankalar atağa geçti, Onay verilecek

ING Bank, Finansbank ve Akbank 40.000 tl kredi başlattı. ING bank, QNB Finansbank ve Akbank üzerinden 40.000 TL'ye kadar kredi başvurusu nasıl yapılır, kredi başvuru şartları nelerdir oldukça merak ediliyor.

40 Bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası yapan bu üç banka üzerinden kredi onayı alacak olan müşterilerin daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olması gerekmektedir. Kredi notu ve banka sicili ile bu bankalar tarafından önemli olarak sizlere, sorgulama yapıldıktan sonra onay verilecektir. Kredi notu: 1200 üzerinde olan müşterilerin bu üç banka üzerinden de kredi onayları alabileceğini söyleyebiliriz.

ING Bank 40.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

40.000 TL, İNG Bank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine girerek buradan 40.000 TL'ye kadar ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz.bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapacağınız kredi başvurusu sonrasında kredi onayı alırsanız, başvuru yaptığınız sayfanın sonunda sizlere ne kadar kredi onayı aldığımız gösterilir.

Ayrıca kredi faiz oranlarını da burada görebileceksiniz. ING Bank, kişilerin kredi notuna göre de faiz oranı uygulayan bankaların arasında gösterilmektedir. yüksek kredi notu olan müşteriler, bu banka üzerinden düşük faiz oranlarıyla kredi kullanabilir. Ayrıca, İNG Bank mobil uygulaması üzerinden de kredi başvurusu yaparsanız kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank 40.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İhtiyaç kredilerinde hızlı bir şekilde kredi onayı almak istiyorsanız, Finansbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda, SMS atarak işlem yapabilirsiniz. TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj göndererek, bu banka üzerinden kredi başvurusu yapılıyor.

Kredi başvurusu yaptıktan sonra sizlere kredi sonucu uygun olursa, krediyi ne kadar onaylandığının geleceğe bir mesaj göreceksiniz. Bu mesajdaki tutar ile kredi kullanmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek, Finansbank'ın 36 ay vadeye kadar verdiği krediyi kullanabilirsiniz. Finansbank, ayrıca müşterilerine mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden de banka şubelerine gitmeden kredi imkanı tanımaktadır. Hafta sonu olsa bile internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yaparak kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

Akbank 40.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler kredilerini 40.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak alt banttan da alabiliyor. 40000 TL kredi kampanyası yapan bu banka internet üzerinden ve SMS ile anında onay vermektedir. Cep telefonunuzun mesaj kısmına gelecek buraya kredi yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı da yazdıktan sonra 44 25 numarasına bu mesajı gönderin.

Kredi başvurunuzu yapmış olacaksınız. Kredi başvurusu yaptıktan sonrada sizlere hemen kredi sonucu gelecek ve onaylanan kredinizi hemen kullanabileceksiniz. Akbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri kısmen banka şubelerinden de kullanabiliyorlar.