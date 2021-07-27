İş Bankası 45.000 TL Anında Cep Kredisi başlattı. İş bankası anında onaylı olan iş cep uygulaması üzerinden 45000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Sizlere yazımızda İş Bankası, 45.000 TL anında cep kredisi başvurusu nasıl yapılır? Kredi başvuru şartları nelerdir? Bu krediyi alabilmek için banka kredi notumuzun kaç olması gerekiyor bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere onay verebilmesi için kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor. Daha önceki banka çalışmalarınızdan ötürü düzenli ödemeler yaptıysanız banka kredi puanınızda bu şekilde yükselecektir. İş bankası 45000 TL anında cep kredisi başvurusu yapacak olan müşterilerine en az 1350 ve üzerinde bir kredi notunun olması gerekiyor.

Kredi notu uygun olan kişilerin bankada ayrıca, hesapları olması durumunda internet bankacılığı şifrelerini bu hesaplar üzerinden olacaktır. 45000 TL kredi onayı almanız durumunda 36 ay vade ve kendi kredi notumuza göre de faiz oranlarından yararlanırsınız.

İş Bankası 45.000 TL Anında Cep Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

45000 TL anında cep kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın internet bankacılığı şifresi ile birlikte resmi internet sitesinden veya iş cep uygulamasından giriş yapmanız gerekiyor. 7 gün 24 saat, kredi başvurusu yapabileceğiniz bu platformda ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşterilerin belirli şartlara uygun olmasıyla birlikte kredilerinin onayını hemen aynı ekranda görebilirler. İş bankası kredi başvurusu onay alan müşteriler diledikleri takdirde, onaylanan tutar kadar kredilerini kendi iş bankası hesaplarına atabiliyor. 45000 TL'ye kadar verilen bu kredilerde 36 ay vade yapılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında ilk taksit ödemesini de 3 ay erteleme yapma imkanınız da bulunmaktadır. 45000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler eğer banka müşterisi değilse, anında cep kredisini kullanamaz.

Banka müşterisi olmayan kişiler eğer kredi başvurusu yapmak istiyorsa, en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte kredi başvurusunu yapabilir. Ayrıca, 45000 TL kredi kullanmak isteyen kişiler bankanın resmi internet sitesine girerek buradan da kredi başvurusunda bulunabiliyor. Her iki yönden de kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alırsanız, banka kredi değerlendirmesini, şube yetkisinde yapacak ve sizlere hemen aynı gün içerisinde onaylanan kredinizi kullandıracaktır. İş bankası üzerinden kullanılan kredilerde de 36 ay vadeyle ödeme tablosu oluşturabiliyorsunuz.