ING Kredi Kartı Olanlar Bankayı Ziyaret Etmeden Başvurusuz Şekilde Hesaplarına 20 bin TL Aktarabilecek!

Bankacılık sektörünün sunduğu türlü argümanlar, günlük finansal düzeni dengelemek ve acil gereksinimleri karşılamak meselesinde hayli büyük önem taşıyor. Beklenmedik bir sırada meydana gelen sağlık, eğitim, tatil, tadilat, mobilya ya da beyaz eşya alımı gibi mevzularda bütçeniz yeterli gelmezse ING nakit avans imkanından yararlanabiliyorsunuz.

Bütün ING müşterilerinin kullanabileceği nakit avans imkanıyla günlük gereksinimlerinizi kolay bir şekilde karşılayabilirsiniz. Pegasus Kart ya da ING Bonus Card’ınız ile herhangi bir evrak ya da belge götürmeden hatta kefile dahi gerek duymadan 12 aya değin ulaşan taksitlerle beraber ING nakit avans her zaman yanınızdadır. İşte detaylar….

Uygun Olanaklarla Nakit Avansınız Cebinize Gelsin

Sağlık, eğitim ya da herhangi bir zaruri nedenden ötürü gereksinimleriniz ortaya çıktığı zaman ve bu ihtiyaçlarınızı karşılayacak yeteri kadar nakde sahip olmadığınız takdirde ING nakit avans olanağını kullanabileceksiniz. Herhangi bir biçimde başvuru gerçekleştirmenize, belge ve evrak hazırlamanıza veyahut da kefil bulmanız gerek kalmadan nakit avansınızı her an kullanabileceksiniz. Saliseler içerisinde çekebileceğiniz bu nakit parayı Pegasus Kart ya da Bonus Card ile alabilirsiniz. Bankanın bu imkan için belirlediği faiz oranı ise %1,80 şeklindedir. Tekrar ödeyebileceğiniz en yüksek vade ise 12 ay olmaktadır.

Bu Meblağ Nasıl Çekilebilir?

ING müşterisi olarak nakit avans imkanından faydalanmak son derece basittir. Şayet ING Bankası’na ait kredi kartınıza bağlı bir mevduat hesabına sahipseniz, gereksinim duyduğunuz nakit avansınızı kartınızın limit düzeyine göre kullanabilirsiniz. Nakit avans alabilmek için ING Mobil, ING ATM ve ING İnternet Şubesi’ni kullanabilirsiniz.

Nakit Avans Limiti Ne Kadardır?

Kredi kartı ve kredi imkanlarının ortak paydada buluşması olarak da görebileceğimiz ING taksitli nakit avansınızın taksit meblağının tümünü ekstrenizin son ödeme gününe değin ödemeniz lazımdır. Ekstrenizin son ödeme günü şeklinde netleştirilen bu önemli tarihe değin geri ödeme gerçekleştirmemiş olursanız mevcut taksit tutarınıza faiz eklenir. ING kartlarınız ile çekebileceğiniz günlük maksimum taksitli nakit avans düzeyiniz 7 bin TL şeklindedir.