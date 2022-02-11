Emekli Olmak İsteyen Kişilerin Dikkatine! SGK Kimlik Numarası 0,2,4,6 ve 8 ile Bitenlerin Hesabına 8 bin 420 TL Yatacak

Emeklilik, bütün çalışanların en önemli isteklerinden biridir hiç şüphesiz. Emekli olunan evre, sorumlulukların yanı sıra maaş almaya devam edildiğinden ötürü kişilerin kendilerine ve sevdiklerine çok daha fazla vakit ayırabileceği manasına geliyor. Emeklilik sadece çalışılan süreç boyunca primlerin düzenli halde yatırılmasıyla olağan bir form kazanıyor. Çünkü bu süreçte ödenen primlerin her biri emeklilikte kişilere maaş olarak geri ödeniyor. Emeklilik, sistemsel açıdan bu şekilde işliyor. Fakat emeklilik, primlerini düzenli bir şekilde ödemekte olan herkes için geçerli değildir. Belli bir zaman boyunca prim ödenmesi, belirlenmiş bir hizmet süresinin tamamlanmış olması ve belli bir yaşı doldurmak da gerekir. Bu 3 temel şartı sağlamakta olanlar emekli olabilir. Yaşını doldurmasına rağmen hizmet süresini henüz tamamlamamış olan kişiler ya da yeterli prim gün sayısını dolduramamış olanlar emekli olmaz. Fakat devlet bu vatandaşlara da yardımcı oluyor.

Primler Toplu Şekilde Geri Ödenecek

Emekli olmak adına hizmet süresi, belli bir prim günü sayısı ve sigorta girişiyle alakalı olan tarihle alakalı olarak değişebilen bir yaşı doldurmak gibi şartları yerine getirmek lazımdır. Gereken yaşa ulaşan fakat hizmet evresini dolduramayan veyahut yeteri kadar prim günü ödemesi gerçekleştirmeyen kişiler, maalesef ki emekli olamaz. Yaşını doldurmasına karşın öteki koşulları yerine getirememesi nedeniyle emekli olamayanlar, bazı zamanlarda bu koşulları sağlamak için çalışacak güç de bulamayabiliyor. Bu gibi durumlarda SGK, başvurulması halinde bahsi geçen kişilerin ödediği primleri toplu bir biçimde iade ediyor. Bu temel haktan sigortalının kendisinin yanı sıra hak sahipleri de yararlanabilir.

Başvurular Nereye Yapılır?

Primlerin iade edilmesi ile ilgili olan işlemler otomatik biçimde gerçekleşmez. Bu durumdan yararlanabilmek için başvuruda bulunmak gerekir. Yaşını doldurmasına karşın öteki koşulları sağlayamaması nedeniyle emekli olamayanların bulundukları şehirdeki sosyal güvenlik merkezine veyahut il müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurması durumunda iade işlemleri başlatılıyor. Başvurunuzu yapmayı unutmayın, bu haktan siz de en iyi şekilde yararlanın.