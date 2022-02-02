ING Bank ve 2 Bankanın Yaptığı Müdürler Toplantısı Bitti! 20.000 TL Artık 18 Yaşından Büyük Olan Herkese Ödenecek

ING Bank ve 2 Bankanın Yaptığı Müdürler Toplantısı Bitti! 20.000 TL Artık 18 Yaşından Büyük Olan Herkese Ödeneceği Açıklandı! Bankalar son zamanlarda başvuru yapan kişilerin kredilerini hemen anında onay alacağı yeni bir sistem geliştirdi. ING Bank önderliğinde başlayan bu kampanya TEB bankası ve Ziraat Bankası tarafından da ödeneceği haberi geldi. Sizlerde acil ihtiyaçlarınızın olduğu zaman kredi almak istiyorsanız hemen başvurunuzu yapabilir ve sonuçlarını öğrenerek bu 3 bankadan 20.000 TL gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz. ING Bank, TEB ve Ziraat Bankası kredi kampanyalarına katılacak olan kişiler 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi alabileceklerdir.

ING Bank ve diğer bankaların yaptığı bu kredi kampanyasına katılmak isteyenler banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması gerektiğini unutmamalı. Bu şekilde başvuru yaparak sizlerde nakit imkanından bankaların faydalanabileceksiniz. Acik ihtiyaç için başlatılan bu kampanyada son dakika olarak en düşük faizlerle krediler ödemesi yapılacaktır.

ING Bank Üzerinden Nasıl Başvuru Yaparım?

ING Bank yaptığı kampanyalar ile vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi imkanı sunmaya devam ediyor. ING Bank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız başvurunuzu hemen hesabınıza yatırmak için ING Mobil uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kullanacakları kredi başvurusunu ayrıca banka resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yapabiliyorlar. İhtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere kredi notunuza göre faiz oranı imkanı sunacaktır. Bu şekilde hemen işlemlerinizi yaparak kredinizi kullanacak ve düşük faizlerle işlem yapacaksınız.

TEB ve Ziraat Bankası

TEB Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden de başvuru yapmak istiyorsanız başvurunuzu hemen hesabınıza yatırmak için banka şartlarına uygun olmanız gerekiyor. TEB bankası TC kimlik numarasını 4466 numarasına mesaj atan kişilere hemen sonuç verirken, kamu bankası olan Ziraat Bankası banka mobil uygulaması üzerinden işlem yapan kişilere düşük faizlerle kredi imkanı hazırlıyor. Sizlerde bu bankalardan düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi alabilir aldığınız kredilerde ilk taksit ödemesini de 3 ay ertelemeli olarak yapabilirsiniz.