QNB Finansbank Müdürü Açıklamasını Yaptı ve Nakit İsteyenlere Şartsız Kefilsiz 39.000 TL Ödeyeceğini Açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada isteyen vatandaşlar artık 39 bin tl kredi için banka şubelerine gitmesine gerek kalmayacak.

İhtiyaç sahibi olan kişiler 39 bin TL'ye kadar alacakları bu kredilerde düşük faizlerle işlem yapacaklar. QNB Finansbank genel müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonrasında banka kişilerin banka kredi şartlarına uygun olması durumunda hemen bu parayı hesaplarına yatıracağını açıkladı. Nakit ihtiyacı olan kişiler 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli 39 bin TL için onay almak istiyorsa 1100 ve üzerinde bir kredi puanı olması gerekiyor.

Kredi notu düşük olan kişiler sadece bankadan emekli maaşı alması durumunda bankadan ihtiyaç kredisi için başvuru yapabileceklerdir. Kredi notu düşük olan emekli, emekli maaşını bankaya taşıyarak hemen işlemlerini kolay bir şekilde yapabileceklerdir.

Kredi notunuza göre faiz oranlarından yararlanacağınız bu kampanyalara katılmak isteyenler 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak SMS atarak da başvuru yapabileceklerdir.

SMS ile başvuru yapmak isteyenler TC Kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj atabilirler. SMS ile başvuru yapan kişiler 5030 numarasına mesaj atmaları durumunda hemen kredilerini kullanacaklardır. TC kimlik numarasına göre işlem yapmak isteyenler sms onayı alırsa hemen en yakın banka şubesine giderek buradan da kredi başvurusu yapabileceklerdir. QNB Finansbank internet sitesi ve bankanın mobil uygulaması da 39.000 TL kredi için en iyi seçeneklerden birisidir.

39 bin TL Kredi Veren Diğer Bankalar Hangileri?

Sadece QNB Finansbank değil, bankadan kredi alacak kişiler diğer özel bankaların da kampanyalarına katılabilirler. Bunun için banka şubelerine gitmeden SMS ile başvuru yapacağınız bankaların başında Denizbank geliyor. Kolay bir şekilde onay veren Denizbank, kredi alacak kişilere hemen işlem yaparak kredilerini hesaplarına yatırıyor. Denizbank SMS ile kredi başvurusu için KREDİM TC KİMLİK yazarak 3280 numarasına mesaj atabilirsiniz. Denizbank haricinde ayrıca Akbank İş Bankası Yapı Kredi Bankası ve TEB Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir düşük faizli anında onaylı kredi kullanabilirsiniz.