ING Bank üzerinden başvuru yapmak çok basit! 5000 TL mini kredi almak 5 dakika! Duyuru yapıldı

ING bank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, başvurunuzu hemen yaparak 5000 TL'ye kadar mini kredi almanız mümkün olacaktır. ING bank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, şartlara uygun olmanız durumunda kredinizi hemen hesabınıza atabileceksiniz. Şartlar bu şekilde olması durumunda ise ING bank sizlere gelir belgesiz 5000 TL onay verecek.

Peki nedir bu şartlar?

Başvuru yapacak olan kişiler, ING bank üzerinden kredi almak istiyorsa, banka kredi puanına göre işlem yapacaktır. Kredi notu uygun olan kişiler, uygun faiz oranları ile bu kredileri alırken, daha önce kredi almamış kişilere de sıfır puan olması durumunda kredi ödemesi yapılmaktadır. Başvuru yapacak olan kişilere, uygun faizlerle kredi imkanı sağlayacak olan ING bank kredi notu olarak 1500 ve üzerinde olmasını istemektedir.

Kredi notu 1500 ve üzerinde olan kişiler, uygun faizlerle bu banka üzerinden kredilerini hemen kullanabilecek ve onaylanan tutar kadar kredi hesaba yatacaktır. Kredi başvurusu yapmak ise çok basit...

Başvuru yapmak istiyorsanız...

Bankanın resmi internet sitesi olan ing.com.tr üzerinden işlem yapabileceksiniz. Bunun için bankanın resmi internet sitesine giriş yaptıktan sonra başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Başvuru formunu doldurduktan sonra bireysel olan müşteriler, 18 yaş üzerinde ise hemen kredi alacaklardır. Kredi onayı alan kişiler, başvuru formunda yazdıkları banka şubelerine giderek kredisini hesaba yatırabileceklerdir. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, ayrıca bankanın mobil uygulamasını da kullanabilirsiniz.

ING bank mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, uygun faizlerle bu banka üzerinden kredilerini hesaplarına atabileceklerdir. ING bank üzerinden emekli olan kişilerde ayrıca kampanyaya katılarak emekli olabileceklerdir. ING bank emekli kredisi kampanyasına katılmak için bankaya maaş taşıması yapmanız yeterli olacaktır.