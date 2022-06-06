Fenerbahçe'nin Yıldızı Kim Min Jae'ye İtalya'dan Astronomik Teklif! Dudak Uçuklattı

Başkan Ali Koç, bir sezon daha kalmasını istediklerini dile getirirken İtalya'dan gelen bu reddedilemeyecek teklif kafaları karıştıracak. Kim Min Jae'ye hangi takım ne kadar bonservis bedeli teklif etti? Detaylar haberimizde sizlerle...

Transferde taşlar yerinden oynamaya başlarken Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoper oyuncusu Kim Min Jae'ye ilk büyük teklif geldi! İtalyan devi Napoli, Kim Min Jae'ye kancatı taktı. Transferde yaşanan hareketlilikle birlikte Barcelona'nın Napoli'nin savunma oyuncusu Koulibaly için 35 milyon euro + Pjanic teklifini iletmesi sonrası bu teklife sıcak bakan Napoli, Koulibaly'nin yerini doldurmak için harekete geçti. Barça'nın Koulibaly için 35 milyon euro + Pjanic teklifini kabul edeceği öğrenilen Napoli, savunmadaki boşluğunu da Fenerbahçe'de Kim Min Jae ile dolduracak.

Kim Min Jae'ye Rekor Bonservis! Dudak Uçuklatıyor

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla alkış toplayan ve savunmanın en etkili ismi olan Kim Min Jae, serbest kalma bedeli olarak 23 milyon euro karşılığında Napoli forması giymeye çok yakın. Fenerbahçe, Napoli'nin Kim Min Jae için nabız yoklamasında, oyuncunun serbest kalma bedeli olan 23 milyon euro'nun altındaki hiçbir rakama inilmeyeceğini iletti.

Bir Sezonda 20 Milyon Euro Kar

Geçen sezon Güney Kore'den transfer edilen ve bonservisine sadece 3 milyon euro ödenen Kim Min Jae İtalya yolcusu... İtalyan spor medyasında yer alan haberlere göre Koulibaly'i Barcelona'ya gönderecek olan Napoli, Min Jae'nin 23 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek transfer etmeye hazır. Böylelikle Fenerbahçe, sadece 1 sezon oynattığı Güney Koreli stoperinden 20 milyon euro tutarında devasa bir kârın sahibi olacak.