ING Bank Emekliye 1500 TL Vereceğini Akşam Açıkladı, Şartı Yok, Hemen Hesaba Yatacak

İNG Bank'tan SSK, SGK ve BAĞKUR emeklilerine maaşlarını İNG' den 3 sene kalma sözü karşılığı 1500 TL nakit desteğinde bulunacağını açıkladı. Taahhütname imzalandıktan sonra aylık geliri 1500 TL olan müşteriler 675 TL alırken 1500-2500 TL arasında maaş alan müşteriler 1000 TL alabilecek.

Promosyon dahilinde maaşını İNG'den almaya başlayan müşteriler ayrıca en az 2 otomatik ödeme talimatında bulunmalarının ardından 500 TL ‘de ek olarak alabilecekler. Kampanya hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen müşteriler telefon bankacılığı ge İNG bank şubelerinden daha detaylı bilgi almak ve kampanyadan yararlanmak için başvurabilirler. Ayrıca kampanya 30 eylül 2021 Tarihine kadar olduğu belirtilmiştir. Kampanya kapsamında ING Bank üzerine emeklilik ile ilgili birçok kişi başvuru yapmıştır.

Yapılan bu başvurular ile bir hayli ilgi gören ING Bank başvuru yapan kişiler için bazı şartlar belirleyip bankaya kabul ediyor. Bu şartlardan en önemlisi ise kişinin daha önceki bankası ile ilgili bir sorunu bulunmaması gerekir. Yani kişinin kredi veya kredi kartı borcunu zamanında ve eksiksiz ödemesi ile başvurusu kabul edilir.

Bununla birlikte başvuru yapacak kişi eğer Mobil bankacılık üzerinden başvuru yaptığından olumsuz cevap alıyor ise en yakın ING şubesine giderek bazı belgeler ile başvuru yapması gerekir. Genelde gelir belgesi ve emeklilik cüzdanı ile başvurulması istenir. Bunlara ek olarak banka farklı belgeler isteyip kişinin banka değiştirme isteğini kabul edip promosyon imkanını sunabilir.

Emekli Maaşımı Nasıl ING Bank Üzerine Taşırım?

İlk defa Emekli olup maaşını alacak kişinin SSK ve Bağkur Emeklisi olacak ise e-devlet üzerinden banka seçimini ING Bank olarak belirleme imkanı sunulur. Kişinin siteye giriş sonrası tahsis talep ve beyan taahhüt belgesine ihtiyacı olup bu belge ile başvuru yapabilir. Bu belgelerde bulunan yerlerin eksiksiz şekilde dolum yapıp Emekli olduğunuz zaman maaşınızı bu bankadan alma imkanı ve Promosyon imkanı sağlanır.

Emekli sandığından Emekli olacak kişilerin ise çalıştıkları kuruma ING Bank üzerinden Emekli maaşı almak istediklerini belirten bir dilekçe yazmaları ve çalıştığı yere bu belgeyi iletmeleri gerekir. Yazılan Dilekçe sonrası kişi Emekli olacağı zaman maaşını ING bank üzerinden alır. Ancak önceden bir bankadan Emekli maaşı alıyor iseniz ve taşımak isterseniz en yakın ING Bank şubesine gidip taşıma işlemi için başvuru yapmanız yeterli olacaktır. Başvuru sonrası gerekli kontroller sağlanıp sizlere en kısa sürede dönüş yapılır. Bu dönüş sonrası kişi promosyon imkanını ING Bank üzerinden alabilir.