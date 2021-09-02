Vakıfbank'tan Maaşın 5 10 15 20 ve 22 Katına Kadar İhtiyaç Kredisi Kampanyası Bugün Başladı, Son Dakika

Vakıfbank son dakika olarak yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası duyurdu. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilerine 22 katına kadar hızlı bir şekilde banka aynı gün içerisinde kredi onayı verecek. Vakıfbank üzerinden yapılan bu kampanya duyurusu sonrasında ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler hangi şartlarda Kredi alacaklarını merak ediyor.

Vakıfbank kendi resmi internet sitesi üzerinden de yayınlamış olduğu bu kredi kampanyası ile birlikte hızlı bir şekilde kredi onayı vereceğini ve düşük faiz oranları ile müşterilerine Kredi imkanından faydalanmalarını sağlayacağını açıkladı.

1.59 faiz oranı ile birlikte ihtiyaç Kredisi kullandıracak olan Vakıfbank 250 bin TL'ye kadar kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte aynı gün içerisinde banka şubelerinden işlem yapacaktır.

Vakıfbank kredi başvurusu şartları...

Kredi kullanmak isteyen kişiler Vakıfbank üzerinden kredi almak istiyorlarsa bankanın uygulamış olduğu politikalara uygun bir vatandaş olması şartı ile bu krediler de onay alabileceklerdir. ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişinin emekli olması durumunda emekli maaşını bu banka üzerinden alma şartı vardır. Almış olduğunuz emekli maaşınız ne kadar ise o maaşın 22 katına kadar istediğiniz zaman bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

Sigortalı olarak işyerinde çalışıyorsanız sigortalı olan maaşınızın en az 6 aydır aynı işyerinde yatıyor olması ve kesintisiz olması gerekmektedir. Toplamda ise 12 aylık sigortanızın olmuş olması gerekiyor. Yeni işe başlayan kişiler kefil vererek veya ipotek vererek bu banka üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirler.

Vakıfbank maaşın 22 katına kadar kredi başvurusu nasıl yapılır?

Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız size en yakın Vakıfbank şubesine giderek 1.59 faiz oranları ile kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka hızlı bir şekilde sizi değerlendirmeye alacak ve değerlendirme sonucunda sizlere kredinizin ne kadar onay verdiğini söyleyecek. Sigortalı olarak iş yerinde çalışan kişiler gelir belgesi ile birlikte banka şubelerine gitmeleri gerekiyor.

Vakıfbank ATM'si, VakıfBank müşteri hizmetleri ve Vakıfbank şubelerinden kredi başvurusu yapabildiğiniz gibi ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak ön onay alabiliyorsunuz. Vakıfbank internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonucu 5 dakika içerisinde başvuru formunda yazmış olduğunuz cep telefonuna gönderilecektir.