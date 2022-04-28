ING Bank, Akbank ve Finansbank Bankalardaki Borçları Kapatmak İçin Birleşti! Borcu Olana Derman Olacak 3 Banka Birleşti. Sizlerde kampanyaya katılarak hemen borçlarınızı kapatabilirsiniz. ING Bank, Akbank ve Finansbank müşterilerinin kredi borçları sıfırlanıyor. Sizde müracaat işlemlerimizi gerçekleştirerek anında onay alabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

Bankalara borcu bulunan vatandaşlar açısından borç kapatma kredisi verileceği açıklandı. Akbank, Finansbank ve ING Bank resmi internet sayfaları ile sosyal medya hesapları üzerinden peş peşe açıklamalar geldi. Bankalarda borcu bulunan vatandaşlar açısından bir borç kapatma kredisi verilecek. Bu 3 banka üzerinden işlem gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, belirlenmiş koşullar dahilinde 120 bin TL'ye kadar bütün banka borçlarını kapatacak ve böylece yeni kredi kampanyası ile işlem gerçekleşecek. Akbank, Finansbank ve ING Bank üzerinden borç kapatma kredisi veriliyor.

Akbank borç kapatma kredisi detayları neler?

Finansbank, ING Bank ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler ilk taksit ödemelerini 3 ay sonra yapmaktadır ve 36 aylık vade seçeneği ile 120.000 TL tutarında borç kapatma kredisi müracaat işlemlerinde bulunacak. Akbank 120 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi müracaat işlemleri açısından banka şubeleri üzerinden müşterilere destek olmaya devam ediliyor. Buna göre Akbank üzerinden 120 bin TL tutarında ihtiyaç kredisinin kullanılmasına isteyen vatandaşlar, banka şubesine giderek işlem yapabilecekleri gibi diğer taraftan mobil bankacılık uygulamaları üzerinden işlem yapılabiliyor.

Finansbank borç kapatma kredisi nasıl alınır?

Finansbank borç kapatma kredisi alacak vatandaşlarının sadece emekli olmaları gerekiyor. Emekli maaşının Finansbank üzerinden alınması veya emekli maaşının Finansbank'a taşınması durumunda 90 bin TL'ye kadar banka üzerinden borç kapatma kredisi almanız mümkündür.

ING Bank borç kapatma kredisi başvuruları nasıl yapılır?

ING Bank üzerinden borç kapatma kredisi kampanyasına müracaat etmek isteyen vatandaşlar 120.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi ile borç kapatma kredisi açısından en yakın ING Bank şubesine başvurarak kredi başvurusu işlemlerini yapabilecek. Ona göre ihtiyaç kredisi müracaat işleminde bulunacak vatandaş, 120 bin TL tutarında ihtiyaç kredisini 3 ay ertelemeli ve 36 ay vade seçeneği şeklinde alacak.