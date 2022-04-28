Emekliye net olarak 2500 TL ödeme yapılacağı açıklandı! SON DAKİKA haberini duyurdular

Emeklilere Şartsız Koşulsuz 2500 TL Ödeme Yapılıyor! Emekli vatandaşları oldukça yakından ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşlandı. Buna göre emekli vatandaşların emeklilik aylıklarını aldıkları hesapları üzerinden 2.500 TL'ye kadar ödeme almaları mümkündür. İşte ayrıntılar ve çok daha fazlası haberimizde...

Emekli vatandaşların bankalardan aldıkları emekli maaş promosyon ödemeleri mayıs ayının sonuna kadar geçerli olacaktır. Buna göre emekli promosyonu sunan Akbank, maaşını taşımak isteyen emekli vatandaşlara ait diğer bankalar ile karşılaştırma yapıldığı zaman daha da yüksek limitlerde emekli promosyon ödemesi yaptığını görüyoruz. Emekli maaşlarını taşımak isteyen vatandaşlara Akbank tarafından 1750 TL'ye kadar emekli promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Akbank üzerinden emekli maaşı alan ve maaşı 1500 TL'den daha da düşük olan vatandaşlar 500 TL ve ek promosyon olacak şekilde 1200 TL tutarında ödeme alacak. 1500 TL 2.500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar ise 2.100 TL ödeme alırken diğer taraftan 2 bin 500 TL'den daha yüksek oranlarda emekli maaşı alanlar ise 2 bin 500 TL'ye kadar emekli promosyon ödemesi nin faydalanacak.

Akbank emekli promosyon ödemesi nasıl alınır? Başvuru nasıl yapılır?

Akbank, emekli maaş ödemeleri ile ilgili son dakika yapmış olduğu açıklamada diğer bankalarda emekli maaşı alan vatandaşların herhangi bir şart öne sürülmeden emekli aylıklarını 3 yıl boyunca Akbank üzerinden alma sözü vermeleri karşılığında kendilerine aldıkları emekli aylıkları oranında promosyon ödemesi yapılacak.