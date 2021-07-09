ING Bank 18 Yaş Üzerinde Olan Kişilere, 10.000 TL Bayram Kredisi Verecek, Kişiye Göre Faiz Oranı Sunulacak

ING Bank kredi başvurusu için alacağınız 10.000 TL kredi bayram kredisi olarak verilmektedir. ING üzerinden tüm ihtiyaçlarınız için kredi onayı alabilirsiniz. Bu banka özellikle kişilerin kredi skoruna göre kredi onayı veren bankalardan birisidir. Sizlerde eğer bu bankadan kredi almak istiyorsanız, kredi başvurusu yaptığınızda onay alırsanız, kredi skorunuz yüksek ise onay alacak ve kredi skorunuz yüksek ise daha uygun faizlerle kredi çekeceksiniz. 1100 ve üzerinde skoru olan kişiler bankadan bayram kredisi başvurusu yapabilirler. Verilen bayram kredisi, kullanım gününden sonra dilerseniz 3 ay öteleyerek ilk taksitini ödemeye başlayabilirsiniz.

ING 10.000 TL Bayram Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

TC vatandaşı olan ve 18 yaşından büyük olan kişiler bu bankadan bayram kredisi başvurusu yapabilirler. Başvuru için ilk yöntemlerden birisi resmi internet sayfasıdır. www.ing.com.tr adresine girdiğiniz zaman banka sizin için başvuru formu gösterecektir. Bu başvuru formunu eksiksiz doldurursanız hemen onay alabileceksiniz. ING Bank 10.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda başvuru işlemleri bittikten sonra aynı sayfada sonucu görecek veya SMS ile size sonuç bildirilecektir. Onay almanız durumunda başvuru sırasında yazdığınız banka şubesinden sadece kimliğinizle kredinizi kullanacaksınız. Başvuru onayı aldığınızda hangi faiz oranı ile kredi kullanacağınız da sizlere söylenecektir.

Bayram kredisi başvurusu için ayrıca en yakın banka şubesine de gidebilirsiniz. Banka şubesine gittiğinizde kimliğinizle başvuru yapma imkânınız vardır. Eğer banka gerekli duyarsa kredi için sizden gelir belgesi isteyebilir. Emekli olan kişilerde bu bankaya emekli maaşlarını taşımaları durumunda daha yüksek limitlerde kredi onayı alabilmektedirler.

ING Online Bayram Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Eğer online kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka hesabınızın olması gerekmektedir. Bankaya bağlı olan hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte online kredi başvurusu yapma imkanınız vardır. Banka size şartlara uygun olmanız durumunda hemen yanıt verecektir. ING mobil uygulamasına girdiğinizde krediler menüsüne girip, ihtiyaç kredisi başvurusu sekmesine tıklamanız gerekiyor. Burada bankanın kampanyalarını göreceksiniz. 3 ay ertelemeli istiyorsanız bu krediyi seçerek krediniz için başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru yaptıktan sonra onay almanız durumunda ING kredisi siz bankaya gitmeden hesabınıza geçecektir. Online olarak da başvuru yaptığınızda banka sizlere uygun faiz oranları ile kredi hizmeti verecektir. Alacağınız kredilerde 36 ay vadeden fazla vade seçeneği yoktur. Bu sebeple kredi ödemelerinizi de online olarak kendiniz belirleyeceksiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda 5 dakika içinde değerlendirme sonucu size gelecektir. Bankadan yüksek limitli kredi almak istiyorsanız, bankanın ipotekli kredi seçeneklerine başvuru yapmanız gerekmektedir.