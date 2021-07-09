Ev Yapımı Vişne Suyu Tarifi! Evde Vişne Suyu Nasıl Yapılır?

Evde vişne suyu yapmak oldukça basit ve tercih edilen bir tariftir. Bayram zamanına da geri sayım başladığı sırada sofraların vazgeçilmez içeceği olan vişne suyu tarifini sizler için hazırladık. Siz de ev yapımı vişne suyu ile sofralarınız süsleyebilir ve içeceğinizi yudumlarken sevdiklerinizle güzel vakit geçirebilirsiniz. Evde vişne suyu hazırlamak için kullanılan malzemeler arasında 2 kilogram vişne, 1 litre su ve iki buçuk su bardağı toz şeker vardır.

Evde vişne suyu hazırlamak için yapılması gereken ilk işlem vişnelerin saplarını ayıklayıp yıkamak olacaktır. Daha sonra sapları ayıklanıp yıkanmış vişneler kavanoz içerisine yerleştirilir. Tencere içerisine de şeker ile su aktarılır ve şeker eriyinceye kadar karıştırılır. Orta ateşte kaynamaya başlayana kadar 10 dakika daha kaynatılır ve daha sonra ateş kısılmaya başlar. Ateş kısıldıktan sonra bir kepçe yardımı ile suyundan alınır ve içi vişne dolu olan kavanozlara aktarılır.

Vişnenin faydaları arasında vişneye bordo rengini veren pigmentin vücudu hastalıklara karşı koruması, kanser ve kalp hastalıklarının oluşumuna engel olması, yaşlanma sürecini yavaşlatması, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, diyabet hastalığında şeker seviyesinin düşürmesi, kas yaralanmalarında ağrıyı azaltması, kolon kanserini engellemeye yardımcı olması, geleneksel tıp uygulamalarında gut hastalığının engellenmesi için kullanılması gibi pek çok madde bulunmaktadır.

Vişneli sorbe tarifinde kullanılan malzemeler arasında ise 1 su bardağı su, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı ayıklanmış vişne bulunmaktadır. İlk olarak vişneler neler robottan geçirilir ve şeker ile su kaynatılır. Karışımın üzerine vişneler eklenir ve daha sonra ateşten alınır. Uygun büyüklükte olan bir kaba karışım dökülür ve buzluğa koyulur. Kristalize olduğu zaman tam olarak dolmadan önce buzluktan alınıp karıştırılması gerekmektedir ve daha sonra vişneli sorbe servise hazır hale gelecektir.