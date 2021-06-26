ING Anında Onaylı, Kurban Bayramı Kredisi Başvurusu, Rekor Kırdı! Onay Alamayanlarda Kredi Kullanıyor!

ING Bank üzerinden Kurban Bayramı kredisi verilecek. Bankalar arasında en çok ihtiyaç kredisi kampanyası yapan ve hızlı bir şekilde kredi onayı veren bankalardan birtanesi olarak bilinen ING Bank üzerinden Kurban Bayramı Kredisi kampanyası başladı. Kurban Bayramı İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılan müşteriler, 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde kredi onayı olabileceklerdir. İNG Bank, temmuz ayı boyunca bu kredi kampanyasını yapacağını da resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Temmuz ayı boyunca kişilerin kredi notuna göre de faiz oranlarından yararlanacağı, Kurban Bayramı kredisi detayları da belli oldu. Sizlerde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, İNG Bank üzerinden hemen başvuru yapabilirsiniz.

ING Bank'tan anında, Kurban Bayramı İhtiyaç Kredisi

ING Bank üzerinden Kurban Bayramı kredisi başvurusu yapmak isteyenler, 50000 TL'ye kadar limitli kredi kullanabilecekler. Temmuz ayı boyunca güncellenecek olan Kurban Bayramı İhtiyaç Kredisi faiz oranları ise kişilerin kredi notları belirleyecektir. Kredi başvurusu yapmak isteyenlere en az bin TL en fazla da 50000 TL'ye kadar kredileri kullanabilecektir.

Kredi onayı almak isteyen kişilerin daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanıyor olması ve bu kullanımlarda düzenli ödemeler yapmış olması gerekmektedir. ING en az 1200 ve üzerinde kredi notu olan kişilere anında hızlı bir şekilde kredi onayı vermektedir.

ING Bank Kurban Bayramı Kredisi Kampanyası özellikleri nelerdir?

İNG Bank üzerinden Kurban Bayramı İhtiyaç Kredisi kullanmak isteyen kişiler, 1.54 faiz oranları ile işlem yapmaktadır. Kredilerde en fazla 36 ay vadeyle işlem yapılmaktadır. İNG Bank, Ramazan kredisi gibi Kurban Bayramı kredilerinde de ilk taksit ödemesinde üç ayı, erteleme yaparak bu kredileri kullanabilirsiniz. Banka şubeleri üzerinden yapacağınız kredi başvurularında, banka sizden kimliğiniz ile birlikte gelmenizi yeterli bulacaktır. Eğer kredi başvurusu Genel Müdürlük onayına kalırsa banka gelir belgesi talep edilebilecektir. ING Bank şubeleri üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında ihtiyaç kredisi başvuru formunu da eksiksiz doldurmanız gerekiyor.

Esnaf olan kişiler bireysel bölümden değil, ticari bölümden kredi başvurusu yapabileceklerdir. Esnaf olan kişiler serbest meslek sahibi olması durumunda en az iki senedir vergi levhası olması gerekiyor.

Kredi başvurusu nasıl yapılacak.?

ING Bank, Kurban Bayramı Kredisi Başvurusu, bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak yapılabiliyor. Banka hesabı olan kişiler ise banka şubelerine gitmeden hemen kredilerini kullanabilirler. Bunun için ING, Bank mobil uygulamasına girerek internet bankacılığı şifresi ile birlikte giriş yapması gerekmektedir. İnternet bankacılığı üzerinden almış olduğunuz kredi onayları ile birlikte banka hemen sizin hesabınızı onaylı tutar kadar kredinizi 36 ay vadeye kadar gönderecektir.