Johnson & Johnson, Uyuşturucu İçerikli İlaçlar İçin 230 Milyon Dolar Ceza Ödeyecek

New York Başsavcısı Letitia James Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Johnson & Johnson bu yangını körüklemeye yardımcı oldu" dedi. "Eyaletimiz genelinde hayatını kaybeden veya opioid bağımlısı olan binlerce kişiyi hiçbir zaman telafi etmeyecek olsa da, bu fonlar gelecekteki herhangi bir yıkımı önlemek için kullanılacak."

James, uzlaşma parasının opioid eğitimine, önleme ve tedaviye gideceğini de sözlerine ekledi. Johnson & Johnson, fonları dokuz yıl boyunca ödemeye hazırlanıyor. New York bir opioid uzlaştırma fonu oluşturan bir yasayı kabul ederse, şirket ayrıca 30 milyon dolardan daha sorumlu olabilir.

Johnson & Johnson (JNJ) yaptığı açıklamada, "uzlaşmanın bir sorumluluğun veya görevi kötüye kullanmanın kabulü olmadığını" belirterek, "ilgili taraflara kesinlik ve ihtiyacı olan topluluklar için kritik yardım sağlamaya kararlı olduğunu" ekledi.

Anlaşma ayrıca Johnson & Johnson'ın eyalette opioid üretmesini veya satmasını ya da opioidleri veya opioidle ilgili ürünleri tanıtmasını da engelliyor. Bir sözcü, şirketin geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde ağrı kesici ilaç üretimini ve satışını durdurmaya karar verdiğini söyledi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, 1999'dan 2019'a kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde reçeteli opioidleri içeren aşırı dozlardan yaklaşık 247.000 kişi öldü. Krizin finansal bir bedeli de oldu - geçen yaz neredeyse her ABD eyaleti ve birçok bölge tarafından iflas mahkemesine sunulan bir talep bildirimi, opioid üreticilerinin Amerikan ekonomisine 2.15 trilyon dolara mal olduğunu söyledi.

Opioid üreticileri ve dağıtıcılarına karşı New York davası önümüzdeki hafta yargılanacak. Johnson & Johnson sanık olarak belirlendi ancak uzlaşma anlaşması nedeniyle artık davanın bir parçası olmayacak.

Anlaşmayla ilgili haberler, büyük ilaç şirketlerine opioid salgınındaki rolleri nedeniyle mahkemede açılan davalar olarak geliyor. Mayıs ayında, Batı Virginia'daki federal mahkemede üç büyük reçeteli opioid distribütörünü içeren önemli bir dava başladı. California'nın opioid üreticilerine karşı davası Nisan ayında başladı. Pfizer ve Moderna ile birlikte J&J, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına onay alan ilaç firmaları arasında yer alıyor.