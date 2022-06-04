İmza Atan Çiftçinin Hesabına Geri Ödemesiz Hibe Desteği Yollanacak! Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere yönelik destek programı kapsamında 2022 senesi içerisinde devam eden çeşidi çalışmaları mevcut. Çiftçilerin son zamanlarda karşılaştıkları tedarik problemleri, ihracat problemleri ile küresel ısınma sorunlarında yaşadıkları kayıpları devlet karşılamaya karar verdi. 2022 senesi içerisinde tarım ve orman bakanlığı tarafından çiftçilere sunulan ücretsiz destekler ve detayları haberimizde...

Mazot ve Gübre Problemi Ortadan Kalkacak!

Tarım alanında yatırım gerçekleştiren çiftçinin en önemli gider karameli olan mazot ve gübre hususunda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek sağlanmaya devam ediliyor. Her sene olduğu gibi bu sene içerisinde de bakanlık tarafından çiftçilere ücretsiz bir şekilde sunulan destekler arasında gübre ile mazot desteği yer alıyor. 2022 senesi içerisinde ÇKS yani çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilere başvuru şartı aranmadan verilen Mazot ve gübre desteği , ekilecek ürüne göre dekar başına yapılmaktadır. Buna göre 2022 senesi içerisinde dekarı başına yapılacak bir Mazot ve gübre desteği ile alakalı şu bilgileri sizlere sunabiliriz;

· Nadas için 8 TL mazot desteği verilirken,

· Zeytin ve diğer ürün ekinler açısından 17 TL mazot ve 8 TL gübre desteği veriliyor,

· Yaş çay ile fındık ekinleri açısından 18 TL mazot ve 8 TL gübre desteği veriliyor,

· Buğday, arpa, çavdar ve tritikale ekimleri için 22 TL tutarında mazot desteği verilirken 20 TL gübre desteği veriliyor,

· Nohut, kuru fasulye, mercimek ekimleri için 24 TL mazot ve 8 TL gübre desteği veriyor,

· Çeltik ile kütlü pamuk ekinleri için 68 TL mazot ve 8 lira gübre desteği veriliyor,

· Patates ile soya ekinleri için 30 TL mazot ve 8 TL gübrede size veriyor.