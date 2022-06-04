Kredi Kartı Kullanıcıları Dikkat! Kart Aidatını Geri Alabilirsiniz

Kredi kartı kullanım bedelini geri alma yöntemleri nelerdir? Başvuru işlemleri nereye ve nasıl yapılır? Bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız haberimizin devamını okuyabilirsiniz..

Kredi Kart Aidat İadesi Açısından Başvurulması Gereken Yöntemler Şu Şekildedir;

Bankalar birliği hakem heyetine müracaat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile

Müşteri hakem heyetine müracaat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile

Kartın ait olduğu Bankaya dilekçe ile müracaat işleminin gerçekleştirilmesi ile

Kredi Kart Aidatıının Geri Alınması E-Devlet İle Olur Mu?

E-devlet kredi kartı aidat iadesi açısından takip edilmesi gereken yöntemler yukarıda sıralandı. Müşteri hakem heyeti üzerinden kredi kart aidatı iadesi açısından başvuru yapılmış ise buradan incelenmenin yapılması da mümkündür. Başvuru neticesi, müracaat aşaması ile başvuruya yönelik diğer bilgileri öğrenmek amacıyla müşteri hakem heyeti başlığı altında bulunan "bankalar Birliği" kategorisinin seçiminin yapılması gerekir.

Kredi Kart Aidatı Aylık Mı Yıllık Mı Ödeniyor?

Yıllık kart aidatı pek çok banka tarafından müşterilere zorunlu bir şekilde sunulan bir ödemedir fakat yasalar göz önüne alındığında ise bankaların herhangi bir kart kullanımı açısından aylık yahut yıllık aidat alması kesinlikle yasaklanmıştır. Sunulan her kartın kredi kart aidat Bedeli bulunsa dahi müşteriler, mevcut aidatları ve geçmişte Ödemiş oldukları aidatlar açısından başvuru işlemlerini gerçekleştirerek iade talep edebiliyor.