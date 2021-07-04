İklim Değişikliği Kuzey Yarımküre'yi Kavuruyor: Yüzlerce Ölü

Bir haftadan fazla bir süredir yüzlerce insanı öldüren ve British Columbia'da çoğu hala yanmakta olan 240'tan fazla orman yangınını tetikleyen benzeri görülmemiş bir sıcak hava dalgası Kanada’yı kavurmaya devam ediyor.

Lytton, Haziran ayındaki maksimum sıcaklıkların genellikle 25 derece civarında olduğu dağlarda yuvalanmış sadece 250 kişilik kasaba için 49.6 santigrat dereceye (121.3 derece Fahrenheit) ulaştı. Ancak geçen hafta, klimanın nadir olduğu ve evlerin ısıyı muhafaza edecek şekilde tasarlandığı bir bölgede, geceleri normalde olduğundan daha sıcak oldu.

Şimdi yangınlar Lytton'ın çoğunu küle çevirdi ve halkını ve çevrelerindeki yüzlerce insanı kaçmaya zorladı.

Bilim adamları onlarca yıldır iklim değişikliğinin ısı dalgalarını daha sık ve daha yoğun hale getireceği konusunda uyardılar. Bu, şu anda Kanada'da değil, aynı zamanda kuzey yarımkürenin giderek yaşanmaz hale gelen diğer birçok bölgesinde de geçerli olan bir gerçektir.

Bu hafta Amerika'nın kuzeybatısında yollar eridi ve New York City sakinlerine, elektrik şebekesi uğruna çamaşır ve kurutma makineleri gibi yüksek enerjili cihazları ve acı bir şekilde klimalarını bile kullanmamaları söylendi.

Rusya'da, Moskova 23 Haziran'da şimdiye kadarki en yüksek 34.8 derecelik Haziran sıcaklığını bildirdi ve Sibiryalı çiftçiler, ürünlerini devam eden sıcak hava dalgasında ölmekten kurtulmak için çabalıyorlar. Kuzey Kutup Dairesi'nde bile, sıcaklıklar 30'lara yükseldi. Dünya Meteoroloji Örgütü, Sibirya'nın Verkhoyansk kentindeki bir meteoroloji istasyonunun 20 Haziran'da 38 derecelik bir gün kaydetmesinin ardından, Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki kayıtların başlamasından bu yana şimdiye kadarki en yüksek sıcaklığı doğrulamaya çalışıyor.

Hindistan'da kuzeybatıda on milyonlarca insan sıcak hava dalgalarından etkilendi. Hindistan Meteoroloji Departmanı Çarşamba günü başkent Yeni Delhi ve çevresindeki şehirleri "şiddetli aşırı sıcak" olarak sınıflandırdı ve sıcaklıklar sürekli olarak 40'larda kaldı ve normalden 7 dereceden fazla arttı. Sıcak, geç bir muson ile birlikte Rajasthan eyaleti gibi bölgelerde çiftçilerin hayatını zorlaştırıyor.

Irak'ta ise yetkililer, sıcaklıkların 50 dereceyi geçmesi ve elektrik sisteminin çökmesinin ardından çalışmak veya okumak için çok sıcak olduğu için başkent Bağdat da dahil olmak üzere birçok ilde Uzmanlar, bu hava olaylarının tam olarak ne kadar bağlantılı olduğunu belirlemenin zor olduğunu, ancak ısı dalgalarının aynı anda kuzey yarımkürenin birkaç yerine çarpmasının tesadüf olmadığını söyledi.