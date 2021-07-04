Filipinler’de Uçak Kazasında En Az 45 Kişi Öldü

Ülkenin on yıllardır yaşanan en kötü askeri hava felaketinin ortasında kurtarma ve kurtarma operasyonları devam ederken kazayla ilişkin edinilen bilgilerde C-130 askeri uçağının Jolo adasındaki pisti kaçırdığında Mindanao'daki Cagayan de Oro'dan Sulu eyaletine asker taşıdığını bildirildi.

Yapılan basın açıklamasına göre 90'dan fazla askeri personel ve mürettebatı taşıyan uçak, Pazar günü (23:30 ET) yerel saatle 11:30'da yakındaki Patikul köyüne düştü.

"Kazadan dakikalar sonra, askerler ve sivil gönüllüler arama ve kurtarma için olay yerine koştu. Görgü tanıklarına göre, çok sayıda askerin uçak yere çarpmadan önce onları kazanın neden olduğu patlamadan kurtararak dışarı atladığı görüldü."

Yerel bir televizyon kanalından alınan görüntülerde, uçağın yanan enkazı ve köyden yükselen kalın duman görülüyordu. Avuç içi boyunca mavi gökyüzüne yükselen kazanın görüntülerinde büyük bir duman bulutu görülüyor.

Ölenler arasında 42 askeri personel ve üç sivil bulunuyor. Filipinler Silahlı Kuvvetleri (AFP), yaralanan 53 kişiden 49'unun askeri personel ve dördünün sivil olduğunu söyledi. Ölen ve yaralanan siviller kaza yerinde yerde kaldı.

Yapılan açıklamaya göre, kazadan sonra en az 50 kişi hastaneye kaldırıldı, bazıları daha fazla tedavi görmek üzere Zamboanga şehrine tahliye edildi.

Ordu, uçakta bulunan beş askeri personelin hala kayıp olduğunu söyledi.

Müşterek Görev Gücü Sulu Komutanı William N Gonzales, uçakta seyahat eden personelin "bugün taburlarına rapor vermeleri gerekiyordu. Terörle mücadelemizde bize katılmaları gerekiyordu" dedi.

Filipinler Hava Kuvvetleri CNN'ye yaptığı açıklamada, uçağın çoğu görev için rapor veren ordu personeli olan 96 kişiyi taşıdığını söyledi.

CNN Filipinler'e göre, yangını söndürmek için askeri ve sivil itfaiyeciler görevlendirildi ve kurtarma operasyonları kaza yerinden hayatta kalanları çekmeye odaklandı.

Reuters'in bildirdiğine göre, bu yaklaşık 30 yıl içinde ülkenin en kötü askeri hava felaketi. 1993'te Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-130 düştü ve 30 kişi öldü.

Lockheed Martin C-130 uçağı yakın zamanda Filipinler'e inmişti. ABD hükümeti web sitesinde Şubat ayında yapılan duyuruya göre, ABD hükümetinin askeri finansman programı tarafından verilen iki uçaktan biriydi.

Pazar günkü kaza, yeni satın alınan bir S-70i Black Hawk genel maksat helikopterinin başkent Manila'nın yaklaşık 60 mil kuzeyindeki bir gece uçuşu sırasında düşmesinden haftalar sonra gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre gemideki altı kişinin tamamı öldü.

Filipinler hükümetinin bir web sitesine göre, silahlı kuvvetler tarafından filosunu modernize etmek amacıyla satın alınan bir dizi yeni muharebe genel amaçlı helikopterden biriydi.

Askeri personelin, Sulu merkezli ve onlarca yıldır bombalı saldırılara ve korsanlığa karışan Filipinli bir cihatçı grup olan Ebu Seyyaf'a karşı savaşan taburları desteklemesi gerekiyordu. Grup, 2014 yılında IŞİD'e bağlılık ilan etmişti.