İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu 31 Temmuz 2023 tarihinde özellikle günün ilk yarısında hedeflerine ve birilerine kendilerine ayak uydurmuş hissedecektir. Yararlı düzenlemeler yapmak onları motive edecek ve bu durum onların yararına olacaktır. Günün ilerleyen saatlerinde ise burç sahipleri özellikle iç dünyaları ve kişisel hayatları daha güçlüyken her şeyin daha anlaşılır ve net bir hale geldiğini de görecektir. Strateji ve gözlem yapmak burç sahiplerine çok yardımcı olacak fakat aynı zamanda onlar bir şeyleri gerçekleştirme havası da hissedecektir. Yeni günde ikizler burçları ve yükselen ikizler burçları için duygusal bir atılım olabilir ya da yeni bir ilişki onlar için yeni bir bağlanma düzeyine gelebilir. Gökyüzü onlara enerji bile destek sunacak ve iç güdüleri ile burç sahipleri temas halinde olacaktır. Yeni günün enerjileri onları kendilerini ifade etmeye teşvik edecek ve dürüst bir yaklaşım da burs sahipleri için en doğru sonucu verecektir.

Bu sahiplerinin ev hayatı da yeni günde gündemde olacak ve yeni olaylar yaşanacaktır. Onlar hayata bir değişiklik yapmak ya da yaşam alanlarına yeni bir düzen getirmek gibi durumları geçirebilir. Burç sahiplerinin yapmak istedikleri bu dönüşümler ise sadece maddi dünya ile sınırlı kalmayacaktır. Onlar birlikte yaşadıkları insanlarla paylaşım kurallar ya da sorumluluk gibi bazı konularda farklı bir paydada da anlaşma sağlayacaktır. Diğer taraftan onlar için dışarıda durum farklı olabilir ve ikizler burçları her yeri kendi alanları gibi görebilir. Burç sahipleri çevreleri üzerinde bu doğrultuda baskı hissedecektir fakat onlar sevdikleri insanları egolarına ezdirmemeye de çalışmalıdır.

Burç sahipleri için bilinçaltı duyguları yeni günde yüzeye çıkabilir ve onlar nasıl hissettiklerini saklama konusunda başarılı davranmayabilir. Burç sahipleri bazı durumları paylaşmak istemiyor olsa bile duygusal konuşmalar onlar için belirgin bir hal alacaktır.