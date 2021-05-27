İkinci El Araba Alacaklara ve Satacaklara Kötü Haber! Bunu Yapmazsanız Ceza Alacaksınız

Salgın döneminden bu yana vatandaşların hem can güvenliği hem de maddi açıdan korumak için yeni düzenlemeler getirildi. Bir düzenleme de ikinci el alım satışlar da gerçekleştirdi. Milyonlarca araç sahibini ve araç almak isteyen vatandaşı ise yeni güncelleme yakından ilgilendiriyor. Eğer buna uyulmazsa ise yüklü meblağlarda ceza ile karşı karşıya kalınabilir. Detaylar ise haberimizde.

2. El otomobil alım satım işlemleri süresince oluşabilecek mağduriyetleri giderebilmek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından yeni bir adım atılıyor. Yeni düzenlemelere göre ikinci el otomobil satışı gerçekleşmeden önce aracın kusurlarının tespit edildiği ekspertiz raporunun satıştan 3 gün önce sisteme yüklenmesi zorunluluğu getiriliyor. Yüklenen ekspertiz raporu alıcı ve Ticaret Bakanlığı tarafından sorgulanabilecek ve satış öncesinde sisteme yüklenmemesi halinde cezai işleme tabi tutulacak. Bakanlık duyurduğu yeni düzenlemenin yanı sıra ikinci el motorlu araç ticareti ile uğraşan tüm işletme ve kişilerin bilgilendirilmesini talep etti.

YENİ DÜZENLEME DUYURULDU

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu taşıt ticareti yapan şahıs ve işletmelerin gerçekleştirecekleri satıştan önceki 3 gün süresince ekspertiz raporlarını sisteme yüklemelerinin gerektiğini belirten düzenlemeyi duyurdu. Bunun yanı sıra Türk Standartları Enstitüsü tarafından onay belgesi bulunan otomobil ekspertiz firmalarından belge alınması gerektiği, bu belgeye sahip olan ekspertiz işletmesi bulunmayan illerde bu zorunluluğun bulunmadığı Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonuna ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine yazılı metin ile bildirildi.

Bu Otomobillerde Zorunlu Olmayacak

Satışı gerçekleşecek olan ikinci el taşıtın 8 yaşının üzerinde olması ve 160.000 kilometreyi aşmış olması halinde yeni düzenleme ile gelen sisteme ekspertiz raporu yüklenmesi uygulamasından muaf olacaklar. Bu şartlar dışındaki tüm araçlar için satış tarihinden önceki 3 gün içerisinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylanmış, yeterlilik belgesi mevcut olan bir ekspertiz işletmesinden rapor alınması ve sisteme yüklenmesi yeni düzenleme ile zorunlu kılındı.

İkinci el araç satışların bu düzenleme ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında sağlanan veri paylaşım ağı sayesinde daha güvenliği hale geleceği, ekspertiz raporlarının güncelliği ve güvenilirliğinin kolayca tespit edilebileceği belirtildi.

Ya Ekspertiz Ya Ceza!

Ticaret Bakanlığı paylaştığı yazı ile duyurduğu düzenlemeler kapsamında TSE tarafından onaylı ekspertiz firmalarında satışı gerçekleştirecek aracın incelenmesi ve raporun satış öncesindeki 3 gün süresince sisteme yüklenmesinin zorunlu hale geldiği, mevzuata uymayan ikinci el taşıt ticareti yapan kişi ve firmalara idari yaptırımlar getirileceği bilgisini paylaştı.

2. El Satışlarında Çok Önemli

Satın alınacak olan araca dair güncel bir ekspertiz raporu alınması hayati önem taşımakta. Alıcı ve satıcının mağduriyet yaşamasını önlemek için öncelik verilmesi gereken bir detay. Bu hususta bazı kişilerin hava yastıkları tamiri, önü ve arkası başka araçlardan birleştirilerek tamir edilmiş, güvenlik unsuru şüpheli araçları satın alması, daha da önemlisi bu kusurların bilincinde olmadan kondisyonu iyi bir araç aldığını düşünerek emeği ile kazandığı para ile dolandırılmasının önüne geçilmesi planlanıyor.