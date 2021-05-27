ABD'de Silahlı Saldırı Sonrasında Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Olduğu Açıklandı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya kentinde Santa Clara Vally Ulaşım Otoritesi (VTA) tesisine yapılan silahlı saldırı sonucunda saldırgan da dahil olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı olan San Jose kentine silahlı saldırı düzenlenmesi tüm dünya gündeminin üst sıralarında yer aldı ve 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İşte Amerika Birleşik Devleti'nde gerçekleşen saldırı ve saldırı sonucunda saldırgan da dahil olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği olay hakkında detaylı bilgiler ve merak edilenler…

Saldırı ardından ölen 9 kişi arasında saldırganın da bulunduğu belirtildi ve olay sırasında yaralanan vatandaşların doktorlar tarafından tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Saldırı ardından yerli halka uyarıda bulundu ve “Bölgeden uzakta durun” çağrısı gerçekleşti.

Meydana gelen saldırılar sonucunda San Jose Belediye Başkanı Sam Liccardo de önemli açıklamalarda bulundu ve şehir adına oldukça korkunç bir gün geçirildiği bilgisini paylaştı. 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda meslektaşlar ve aileler için kalplerin acıdığı çünkü pek çok vatandaşın, arkadaşlarının ve sevdiklerinin kaybını derinden hissettiği ifade edildi. Şimdi ise Belediye Başkanı, kendilerini toplamaları ve ne olduğunu anlamaları gerektiğini söyledi. Bunun yanı sıra, yas tutulmasının ve acı çekenlerin iyileşmesinin yardıma ihtiyaç olduğu da söylenildi. 9 kişinin ölümü ile sonuçlanan silahlı saldırı hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Şehir merkezi yakınlarında bulunan West Younger Bulvarı'ndaki tren istasyonunda Amerika Birleşik Devletleri saati ile sabah yedide silah sesleri duyulduğu bilgisi paylaşıldı. Konu hakkında kolluk kuvvetleri ölü ve yaralı sayısı ile ilgili açıklama yapmadı fakat Los Angeles Times tarafından açıklanan bilgilere göre saldırgan da dahil olmak üzere toplamda 9 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi kamuoyuna sunuldu. Şehir merkezinde gerçekleşen silahlı saldırıya polis ekiplerinin de karşılık verdiği bilgisi öğrenildi.