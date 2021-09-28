İkimizin Sırrı Final Yapacak!

Pazar rekabetine katılan yeni diziler ile birlikte pek çok proje kötü etkilendi. Akşam saatlerinde adeta bir deprem meydana geldi ve Fox TV ile ATV, dizilerine final yaptırma kararını aldı. Show TV ise yalnızca gün değişikliğine gitti fakat yaşanacak olan gelişmeler merak içerisinde bekleniyor.

Yayın hayatına yeni başlayan Yargı ile ikinci sezonunu ekranlara getiren Teşkilat dizisi Pazar akşamlarında seyirci kitlesinin gözdesi oldu. Oldukça başarılı sonuçlara ulaşan 2 dizi ile yarışamayan diğer farklı projeler ise final yapmaya karar verdi.

FOX TV ekranlarında dizi hayranları ile buluşan Uzak Şehrin Masalı, 5. bölümünde final yapacağını duyurmuş ve üzüntü ile karşılanmıştı. Bunun yanı sıra dizinin gün değiştirdiği ve son 2 bölümünü Perşembe akşamlarında yayınlayacağı bilgisine ulaşıldı. 7 Ekim 2021 tarihinde dizinin 4. bölümü izleyici kitlesi ile buluşacak ve 14 Ekim Perşembe gününde de final bölümü yayınlanacak.

İçimizden Biri isimli Show TV ekranlarında yayınlanan dizi ise hayal kırıklığına uğrattı ve beklenilenin altında sonuçlara ulaşıldı. Bora Akkaş ile Özge Yağız isimli sevilen oyuncuların başrolünde yer aldığı proje, Salı akşamlarında izleyici karşısına çıkacak. Show TV, İçimizden Biri dizisi için henüz final kararı almadı fakat her an bir değişiklik yapılabilir. Bunun yanı sıra dizi düşük reytingler ile devam ederse komedi dizisi için yeni kararlar alınabilecek.

ATV dizisi ise final kararı alarak Fox TV dizisi olan Uzak Şehrin Masalı’nı hatırlattı. Yaz dizisi olarak seyirci karşısına çıkan İkimizin Sırrı dizisi düşük reyting oranlarına ulaştı ve final kararı aldı. Bugüne kadar 8 bölümünü ekranlara taşıyan proje 10. bölümü itibarı ile ekranlara veda edecek. Güçlü bir dram hikayesi ile ekranlara getirilen proje reyting kurbanı oldu ve ekran ömrü kısa olarak yorumlandı.