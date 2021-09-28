10.000 TL 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli aylık ödemesi olmayan kredi kampanyası başladı. 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler için aydan aya ödeme yapmak istemeyenlere bir kampanya duyurusu yapıldı. kullanmış olduğunuz ihtiyaç kredilerinde banka aydan aya Kredi ödemesini değil 3 aydan 3 aya dilerseniz ödeme alacaktır.

10.000 TL'ye kadar yapacağınız bu başvurularda en fazla 36 ay vadeli işlem yapabilecek kredi onayı almanız ile birlikte aynı gün içerisinde hesabınıza parayı yatırarak krediyi kullanabileceksiniz. 10.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin banka kredi puanı en az 1500 ve üzerinde olması gerekiyor.

Finansbank'tan 10.000 TL kredi...

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 10.000 TL kredi başvurusu yaptıkları zaman hemen ne kadar kredi onay alacaklarını görebiliyorlar. Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 36 ay vadeli olarak kredi kullanabilir ve kredi taksitlerini istediğiniz gibi yaparak ödeme tablosu oluşturabilirsiniz. 5030 numarasına kimlik numarasını göndererek sms ile başvuru yapacak olan kişiler 10.000 TL için kredi başvurusunda bulunmuş olacaklardır.

Akbank 10.000 TL online kredi...

Akbank üzerinden hesabı olan müşteriler internet bankacılığı şifresi alarak Akbank direkt uygulamasına girebilir buradan direkt Kredi seçeneğiyle hızlı bir şekilde ne kadar kredi onayı aldıklarını 5 dakikada görebilirler.

Akbank 10.000 TL ye kadar yapacağınız bu başvurulardan sonucunu sizlere aynı ekran üzerinde gösterecek onaylanan tutarı da hemen Akbank hesabınıza aktarma imkanı sağlayacaktır.

Akbank 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu ayrıca sms ile de yapılıyor. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın ve t.c. kimlik numaranızı 4425 numarasına gönderin. 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek onaylanan tutar kadar kredinizi hemen kullanabileceksiniz.