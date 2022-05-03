İhtiyacı Olanlara O Bankadan Anında 10.000 TL Limitli Bonus Kart Verilecek! Türkiye Ekonomi Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre vatandaşlara 10.000 TL'ye kadar kredi kartı limiti verilecek. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Türkiye Ekonomi Bankası vatandaşları 10.000 TL kredi vereceğini bu sabah resmi internet sayfası üzerinden açıkladı. Buna göre Türkiye Ekonomi Bankası bonus özelliği ile kredi kartı müracaat işlemlerinde bulunarak 10.000 TL’ye varan oynayın aranması çok basit. Türkiye Ekonomi Bankası, müşterilerinin kredibilitesi yine göre bir limit oluşturmak suretiyle politikalarına uygun verilen kredi kartını Anında onay mümkündür.

Türkiye Ekonomi Bankası üzerinden Bonus fonksiyonlu çok amaçlı kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, daha önce hiç kredi kartı kullanma almışlar ise ve en çok 1200 TL'ye kadar kredi kartı onayı alabiliyorlar.

Türkiye Ekonomi Bankası Bonus fonksiyonu kredi kartı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye Ekonomi Bankası Bonus fonksiyonu ile geceleri kredi müracaat işlemlerinde bulunabilir ve mobil uygulama Türkiye Ekonomi Bankası müşterisi olan oktan sonra 10.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerinin yapılması mümkündür.

Türkiye Ekonomi Bankası Bonus fonksiyonu ile jenerik Kredi müracaat işlemlerinde bulunmanız ya da mobil uygulama üzerinden kredi kartı başvurusunda bulmanız mümkündür. Türkiye Ekonomi Bankası mobil uygulamasına geçiş yaparak burada hızlı ve güvenli bir şekilde kredi başvuru işlemlerinizi yapabilir ve aynı zamanda başvuru sonucunu görebilir ve mobil uygulamadan almış olduğunuz limitli kredi kartını kullanabilirsiniz