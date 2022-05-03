Emeklilere O Banka, Kısa Bir Mesaj İle 10.000 TL Ödeme Yapacağını Açıkladı! Üstelik 3 Ay Ertelemeli ve 3 Yıl Vadeli Olacak! Son dönemlerde oluşturduğu kredi kampanyaları ile adından söz ettiren Akbank resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika duyuru ile beraber emekli vatandaşlara 36 ay vade seçeneği ile 90 gün ertelemeli biçimde 10.000 TL tutarında kredi ödemesi yapılacak. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Akbank'tan Emeklilere Sms İle 10.000 TL Kredi Kampanyası

Akbank üzerinden sms ile 10.000 TL'ye varan müracaat işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar, maaşlarını bu banka üzerinden almaları halinde banka kredi puanı yüksek olmaları durumunda işlemlerini yapabiliyor. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların hızlı bir biçimde işlemlerini yapmaları mümkündür ve böylece 3 ay ertelemeli olacak Kredi kampanyasına katılım sağladıklarında ilk taksit ödemelerini 90 gün sonra yapmaya başlayacaklar. Buna göre Akbank, yapmış olduğu kampanya ilanında sms ile ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerini gerçekleştirecek emekli vatandaşların banka kredi puanının yüksek olması halinde ona vereceğini açıkladı.

Eğer ki emekli maaşınızı Akbank’a taşıyarak kredi kullanmak istiyorsanız o halde 36 ay vade seçeneği şeklinde 3 ay geri ödemesiz biçimde 10.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinden faydalanabilirsiniz.

Maaşını Akbank’a taşıyan emekli vatandaşlar diğer taraftan emekli promosyon ödemesi adı altında 2750 tl ye kadar bir ödeme almaktadır. Her açıdan baktığımızda Akbank’lı olmak emeklilere kazandırmaya devam ediyor.